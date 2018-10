Stiri pe aceeasi tema

Așa i-a promis tatalui ei, ca, dupa ce termina studiile, se intoarce in țara! S-a ținut de cuvant! Este vorba de Karina, fiica unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri, Dragoș Paval, patronul Dedeman. Aceasta are 24 de ani și a fost numita, de curand, in Consiliul de…

Atenție! Circula o noua escrocherie transmisa prin SMS! Escrocii se folosesc de nume mari pentru a-și duce la capat „țeapa". Mesajul a fost primit de mai mulți romani, care au semnalat „țeapa" pe internet. „DOMO și PRO TV v-au desemnat caștigator a unui premiu de 5000 de euro și al unui telfon cod unic…

Nicole Cherry, puștoaica-minune a showbizzului romanesc, a fost filmata in ipostaze mai puțin obișnuite, intr-un renumit club de pe malul lacului Herastrau. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta imagini unice cu tanara artista care a facut senzație pe scena muzicii…

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a anunțat, recent, in exclusivitate, ca Ștefan Stan și iubita lui de 18 ani, Bianca, nu mai sunt impreuna. La doua zile distanța, celebrul artist a fost surprins, in miez de noapte, alaturi de o tanara. Cei doi au…

"I-am zis ca o iau de nevasta, ea a acceptat!" Erau vorbele lui Ștefan Stan, in urma cu doar patru luni. Doar ca situația s-a sucit cu 180 de grade! Artistul s-a desparțit de Bianca, tanara care devenise, la scurt timp dupa ce…

Catalin Botezatu s-a distrat de minune in cea de-a treia noapte alba de la Untold 2018, cel mai mare festival de muzica electronica din Europa! Cunoscutul designer a avut o apariție simpla, dar a intors privirile a zeci de petrecareți. Datorita modului in care a ales…

The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike sunt cațiva dintre artiștii de marca și trupele care vor concerta la festivalul internațional UNTOLD, de la Cluj. Dar unde sunt cazați faimoșii…

Un tanar de 26 de ani a murit inecat sub privirile ingrozite ale iubitei sale. Cei doi se aflau in vacanța in Italia atunci cand s-a produs tragedia. Daniel Pietriș se afla in vacanța in Italia, impreuna cu iubita lui. Cei doi au profitat de vreme și au mers la […]…