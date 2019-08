Stiri pe aceeasi tema

- Brasovul va gazdui, pe 1 septembrie, primul campionat mondial de alergare pe distanta de 50 km organizat vreodata in Romania, informeaza un comunicat al Federatiei Nationale de Atletism remis vineri presei.

- Brasovul va gazdui, pe 1 septembrie, primul campionat mondial de alergare pe distanta de 50 km organizat vreodata in Romania, informeaza un comunicat al Federatiei Nationale de Atletism remis vineri presei. ''Pregatirile sunt in toi la Brasov pentru organizarea Campionatului Mondial de Alergare…

- Florin Florea, președintele Federației Romane de Atletism, s-a intalnit la Gavle (Suedia), cu oficialii forului continental, pentru a discuta despre o posibila organizare a Campionatului European de juniori sub 20 ani din 2023 in Romania. Orașul care ar putea gazdui un eveniment de o asemenea anvergura…

- Romania va fi prezenta cu unsprezece echipaje si 42 de sportivi la a treia etapa a Cupei Mondiale 2019, care va avea loc la Rotterdam (Olanda) intre 12 si 14 iulie, a anuntat Federatia Romana de Canotaj Competitia va fi gazduita, in premiera, de circuitul de regate Willem Alexander Baan.…

- Naționalele de fotbal ale jurnaliștilor și artiștilor vor susține o partida demonstrativa, duminica, 30 iunie, ora 12:10, pe stadionul din Mogoșoaia, in cadrul Turneului Interparlamentar de fotbal, informeaza Revista Sport Magazin. Naționala jurnaliștilor, campioana olimpica și mondiala en-titre, care…

- Competitia a fost organizata in orasul Pitesti de Federatia Romana de Karate Traditional, condusa de Nicolae Marandici si vicepresedintele Federatiei Europene, Serban Valeca. S-au inscris in concurs 19 tari europene si cca. 290 de sportivi, la categoriile de vtrsta la care s-a adresat competitia: cadeti,…

- Brașovul are o dubla campioana naționala la karate. Myriam are noua ani, iar de doi ani a ales sa practice acest sport. Fetița a participat la numeroase competiții naționale și internaționale, unde a fost premiata, iar la cele mai multe concursuri, sportiva a urcat pe podium. In luna noiembrie va reprezenta…

- Week-ends cu atletism de clasa. Competiția Match Juniors 2019, in Pitești! Federația Romana de Atletism, impreuna cu Primaria Municipiului Pitești, organizeaza, in perioada 11-12 mai 2019, un Concurs de Juniori cu participare internaționala ( Israel, Cipru, Ucraina, Belarus, Romania), cunoscut sub numele…