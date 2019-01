Stiri pe aceeasi tema

- Jose Andres (49 de ani), un maestru bucatar american, de origine spaniola, a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace 2019. Motivul este acela ca celebrul chef, care este instalat in Statele Unite de peste 20 de ani ani, primind cetațenia americana in 2013, ofera mese gratuite celor care au de suferit…

- Pe 1 ianuarie 2019, inotatorul moldovean stabilit in Irlanda Ion Lazarenco-Tiron a fost desemnat "Omul Anului 2018", la categoria "Performanța Anului 2018", de catre Asociația Mondiala de Inot in Aer Liber (The World Open Water Swimming Association).

- Demisia neașteptata a lui Mattis a indreptat atenția internaționala catre numirea pe care o va face Donal Trump pentru postul de șef al Pentagonului. Patrick Shanahan va prelua funcția de secretar al apararii de la 1 ianuarie, a anunțat Trump intr-o postare publicata duminica pe contul sau de Twitter,…

- Premierii macedonean si grec, Zoran Zaev si Alexis Tsipras, au fost nominalizati marti pentru Premiul Nobel pentru Pace 2019, pentru semnarea Acordului Prespa (referitor la solutionarea diferendului dintre Skopje si Atena asupra numelui 'Macedonia'), transmite agentia de presa MIA. …

- Denisa Dedu, goalkeeperul Romaniei a prins o seara mare in victoria Romaniei cu Germania de la Campionatul European, 29-24. In prima repriza a avut un procentaj de 44 la suta si a terminat la final cu 37% si cu 13 parade. MVP-ul partidei cu Germania a fost Denisa Dedu, goalkeeperul care a prins o seara…

- Miscari gratioase, eleganta si mult rafinament. Sunt elementele-cheie ale unei competitii de gimnastica ritmica ce se desfasoara in acest weekend in Capitala. Turneul a reunit sportivi din Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus si Canada.

- Horoscop noiembrie 2018, zodia Berbec Aceasta perioada poate fi dificila pentru nativi, mai ales ca va fi asociata cu transformarea spirituala. Poate ca in prima jumatate a lunii noiembrie influența favorabila a astrelor va va ajuta la atenuarea unor situații neplacute ce pot aparea in jurul vostru. …

- Politistii lugojeni spera ca in cel mai scurt timp sa isi innoiasca total parcul auto si asta din cauza faptului ca in acest moment activitatile le sunt ingreunate de starea masinilor pe care le au in dotare. In cazul unor birouri, politistii sunt speriati de faptul ca se apropie sezonul rece si trebuie…