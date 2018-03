Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a șaptea a Winter Cup la fotbal in sala a insemnat un adevarat maraton, la care au participat 49 de echipe inscrise la categoriile Open, Old-Boys, futsal, fete și Under 19. S-au disputat 97 de meciuri, in care s-au marcat 359 de goluri. S-a tras cortina peste cea de-a șaptea ediție a Winter Cup.…

- Editia din acest an a celui mai greu maraton din lume "6633 Arctic Ultra" aduce la linia de sosire 4 romani temerari. Alaturi de detinatorul titlului, Tibieriu Useriu, in competitia de anul ac...

- CONCURS…Elevii vasluieni din institutiile de invatamant preuniversitar (gimnaziu si liceu) sunt invitati sa participe la editia a XV-a a concursului national “Mesajul meu antidrog”. Tema concursului este „Pot altfel”, iar sectiunile introduse in MMA editia 2017-2018 sunt: “Film de scurt metraj, spot…

- Intr-o industrie extrem de dinamica precum cea a bunurilor de larg consum, retailerii sunt constransi sa tina piept schimbarilor de comportament de consum si a concurentei acerbe din piata prin investitii in zona de tehnologie, inovatie sau pozitionare. Tendintele arata ca focusul retelelor de retail…

- Stadionul Centenario vrea sa gazduiasca finala Copa Libertadores 2019. Cu cine concureaza arena din Uruguay. Uruguay va candida cu stadionul Centenario din Montevideo pentru a gazdui prima finala programata intr-o singura mansa a competitiei Copa Libertadores, in 2019, a anuntat presedintele federatiei…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Anuntul a venit la finalul sedintei de doua ore si jumatate, la care au fost prezenti atat ministrul…

- Square Enix a publicat un demo pentru Final Fantasy XV Windows Edition via Steam in care puteți testa JRPG-ul inainte de lansarea oficiala din 6 martie. Demo-ul include intreg Chapter One prin care aveți acces la tutorial și primele misiuni din joc, iar daca ați pre-comandat Final Fantasy…

- EXATLON ROMANIA a avut rezultate surpriza duminica. Prima proba dintre Faimoși și Razboinici a fost caștigata de FAIMOȘI cu scorul de 10-4. Punctul decisiv a fost adus de Anca Surdu.Cea de-a doua proba a zilei a fost caștigata tot de Faimoși care primesc ca premiu cate o pizza Calzone. Punctul decisiv…

- Ediția cu numarul 56 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre copiii din Timișoara ai caror…

- Futsal FINAL… Editia a saptea a celui mai puternic turneu de fotbal in sala, “Winter Cup”, isi desemneaza castigatorii la turneul Open. De vineri pana duminica, in Sala Polivalenta din Vaslui, va avea loc un adevarat maraton fotbalistic. Se cunosc cele 16 echipe participante in faza a III-a a turneului…

- Vedetele au incheiat deja prima treime din ,,Drumul Dragonului”, dar aventura de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic este departe de a se fi incheiat. Ediția de luni seara a emisiunii ,,Asia Express” i-a trecut pe concurenți prin toate starile, de la agonie, la extaz, de la siguranța, la imprevizibil,…

- Pregatirile pentru ediția din acest an a Festivalului Marțișor sunt pe ultima suta de metri. Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a declarat in exclusivitate pentru Sputnik Moldova de ce fel de surprize vor avea parte spectatorii.

- HOROSCOP CHINEZESC 2018: Anul Cainelui de Pamant va fi unul al schimbarilor radicale. In 2018 trebuie sa fim solidari și sa comunicam mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce definesc Cainele de Pamant, potrivit karmaweather.com. Daca iți propui de multa vreme sa te lași de fumat,…

- Complexul Turistic de Natație Targoviște gazduiește in perioada 16-18 februarie 2018, ediția a II-a a „Cupei Contratimp Chindia”. Vor participa peste 379 de sportivi, reprezentand 26 de cluburi din Romania. Primarul Cristian Stan alaturi de viceprimarii Monica Ilie și Catalin Radulescu, directorul Complexului…

- Italienii l-au cautat pe Gica Hagi pentru a afla secretele echipei lui Dica, dar "Regele" a fost rezervat, n-a vrut sa "dea din casa" și a avertizat-o pe Lazio ca poate avea surprize in dubla manșa. In interviul pe 2 pagini publicat de Corriere dello Sport, patronul-antrenor al Viitorului spune ca "Steaua…

- Dinamo și FCSB vor juca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ediția de azi a Gazetei Sporturilor dezvaluie ca pentru meciul cu FCSB, Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, pregatește trei schimbari…

- Editia a XXIII-a a Jocurilor Olimpice de iarna, gazduita de PyeongChang intre 9 si 25 februarie, a fost declarata deschisa oficial de catre presedintele Republicii Coreea, Moon Jae-in, vineri, in cadrul unei ceremonii spectaculoase. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- In data de 3 februarie 2018, in cadrul Liceului Pedagogic „Spiru Haret“ din Buzau, a avut loc Simpozionul Regional „Scoala – furnizor de calitate in educatie“, editia a VIII - a, in colaborare cu ISJ Buzau. Coordonatorul principal al simpozionului este doamna Serenella Dinu, profesor al acestui liceu…

- Fortuna Lunca Muresului a castigat a treia editie a Campionatului Judetean de Fotbal in Sala, competitie organizata de Asociatia Judeteana de Fotbal Alba, ce a strans la start 20 de formatii. Campioana in premiera, echipa condusa din teren si de pe banca tehnica de antrenorul Gabriel Cotoara a meritat…

- N. D. Investit in functie la inceputul saptamanii, noul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, senatorul de Prahova Radu Oprea, si-a stabilit, deja, care sunt prioritatile in domeniul pe care il va coordona. Astfel, ieri, alaturi de secretarul de stat Adrian Dobre și o serie de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta noua sesiune parlamentara trebuie initiate modificari asupra legilor sigurantei nationale. Potrivit lui Dragnea, SRI si SIE, "doua structuri extrem de respectate", au nevoie de o lege noua, mai moderna.

- Ediția de azi a Gazetei Sporturilor publica un interviu de trei pagini cu Gavrila Vasilescu, fost notar-șef al Bucureștiului inainte de 1989. Gavrila Vasilescu a fost decisiv in ascensiunea lui Razvan Burleanu, actual președinte al FRF, și vorbește despre condamnarea lui Gica Popescu, venita cu o zi…

- Editia a treia a Memorialului Aurel Simionescu a reunit astazi, la Constanta, boxeri din trei judete, de la cluburile CS Farul Constanta, Callatis Mangalia, CS Medgidia, CSM Calarasi si Dunarea Galati. Organizata in memoria antrenorului emerit Aurel Simionescu, la initiativa CS Farul si a antrenorului…

- Cheia viitorului in energie o reprezinta extinderea utilizarii energiei electrice in special catre transportul in comun, prepararea hranei, incalzire/racire etc, se arata in noul program de guvernare. Un mare accent este pus pe sursele regenerabile de energie, care vor asigura, pe termen mediu, 43%…

- Vaticanul va participa pentru prima data la Bienala de Arhitectura de la Venetia din acest an, unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul manifestarilor artistice din lume, informeaza DPA. Biroul de presa al Vaticanului a spus luni ca in pavilionul sau vor fi expuse zece capele proiectate…

- Astazi s-au stabilit primii jucatori calificați in optimile de finala de pe tabloul masculin de la Australian Open. Rafael Nadal, liderul mondial din ATP, a obținut o victorie categorica in fața bosniacului Damir Dzumhur, scor 6-1, 6-3, 6-1, și a avansat in optimi, unde va avea un test mult mai complicat.…

- Ediția 2017- 2018 „Brasov, oras din poveste!” a ajuns la final. Bradul care ne-a bucurat sarbatorile, nu ramane doar amintire in fotografii, ci le va fi pe viitor util brașovenilor. Se va transforma in mobilier de picnic. Bradul din Piata Sfatului, inalt de 28 de metri, va fi despodobit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. „Presedintele României a lua…

- A aparut ediția on-line a nr. 156 (ianuarie 2018) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, a Consiliului Județean Salaj, a Primariei și a Consiliului Local al municipiului Zalau. Detalii, ca de obicei,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sambata, la ceremonia organizata la aniversarea a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda, ca spera ca acum, in secolul XXI, cand pentru pastrarea identitatii maghiarii cer dreptul sa decida liber in privinta…

- Moldova este tinta unui razboi hibrid din partea Federatiei Ruse, care imbraca forme dintre cele mai diverse: campanii de dezinformare, propaganda agresiva, masuri economice defavorabile sau sustinerea fortelor pro-ruse din tara.

- A XX-a ediție a Festivalului Datinilor si Obiceiurilor de Iarna va avea loc in 7 ianuarie 2018, la Negrești-Oaș. La tradiționalul eveniment sunt așteptate 23 de ansambluri folclorice, cete și grupuri de colindatori din Țara Oașului și din zonele etnografice invecinate: Codru, Maramureș, Chioar, dar…

- Traim de cateva luni in frenezia criptomonedelor si a tehnologiei blockchain si va veni un moment in care, de la capete infierbantate, vom ajunge la picioare in apa rece, iar atunci vom sti ce avem de fapt. Ca in cazul oricarei noutati sunt multe necunoscute, cai poate nebanuite de dezvoltare. Sau poate…

- Cornelia Patrichi, vaduva regretatului coregraf Cornel Patrichi, și-a intrayt serios in rolul de bunica. Cornelia și Cornel Patrichi au fost casatoriți timp de peste 40 de ani, povestea lor de dragoste fiind una de excepție . Din mariajul lor a venit pe lume un baiat, Alexandru Radu. Alexandru Patrichi,…

- China intra, din ce in ce mai mult, pe piata producatorilor de masini electrice. Cea mai recenta lansare este a unei companii, putin cunoscute pe plan de extern, dar faimoase pe plan national, care afirma ca, de fapt, noile sale modele sunt cea mai mica parte a unui intreg

- Gica Popescu, fostul mare jucator al naționalei Romaniei, a dezvaluit ca bunul sau prieten Gheorghe Hagi, actualul antrenor al Viitorului, e tentat de o plecare in strainatate la finalul acestui sezon. "Daca va avea o noua oportunitate, nu va mai refuza. Viitorul nu i-l fura nimeni, sunt o mulțime…

- Editia a IV-a a campaniei “Eu aleg Romania” s-a incheiat astazi cu un nou record de audienta. Peste 1,5 milioane de ascultatori au putut audia in programele Retelei Studiourilor Regionale Radio Romania 100 de melodii ale romanilor. Alaturi de acestia, peste 3 milioane de utilizatori ai paginilor web…

- Solista a facut iar o aroganta si iata ca de Craciun fanii ei port purta ceea ce pun pe masa festiva: carnati, sarmale, cozonac, ceapa rosie si verde. Este vorba despre bluze imprimate cu aceste preparate, pe care Delia le vinde in magazinul ei online, potrivit click.ro. Editia limitata, lansata cu…

- Amintirea lui Iani Mitracu, fostul atacant de legenda al Unirii Alba Iulia, plecat prematur dintre noi, la numai 53 de ani, a fost omagiata prin a treia editie a Memorialului „Iani Mitracu”. La startul competitiei fotbalistice ce s-a derulat la Baza Sportiva „Sport Arena” din municipiul resedinta de…

- Daca Samsung a ridicat cateva sprancene atunci cand a anuntat ca va lansa un telefon cu ecran pliabil, Microsoft nu se lasa nici ea mai prejos si vrea sa scoata pe piata un astfel de terminal.

- FCSB – Viitorul, de la 20:00, live blog pe ProSport Echipele probabile FCSB: Nita - Enache, Larie, Momcilovic, Morais - Pintilii, Nedelcu - Man, Tanase, Coman - Gnohere Rezerve: A. Vlad, Alibec, L. Filip, Vl. Achim, Golofca, Ov. Popescu, D. Benzar Viitorul: Tordai - D. Lopez, Tiru, Hodorogea,…

- Duminica, 17 decembrie 2017, la Centrul Cultural „Iacob Muresianu” Blaj, incepand cu ora 14.00, va avea loc a XVIII-a editie a Festivalului de Colinde „O, ce veste minunata”, organizat de Despartamantul „Timotei Cipariu” Blaj al ASTREI, impreuna cu Primaria si Consiliul Local Blaj, in parteneriat cu…

- De astazi pana pe 17 decembrie, la Los Angeles, va avea loc Dota 2 The Summit, o competiție dotata cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Pro Circuit Points. Configurația grupelor: Conform regulamentului competiției, echipele de pe locurile fruntașe se vor duce direct in semifinale.…

- Mos Craciun aduce noi abonamente la Untold 2018. Cat costa si pana cand pot fi cumparate Peste 28.000 de abonamente au fost achizitionate, in doar cateva minute, in primele doua runde vanzare pentru editia Untold 2018. Organizatorii festivalului clujean anunta o noua tranșa de abonamente la un preț…

- Echipajele de pompieri, descarcerare si prim-ajutor ale detasamentelor din judetul Hunedoara si subunitatile aflate in subordine au intervenit, in intervalul 8 – 10 decembrie la 2 incendii, 1 accident, 10 transporturi de la domiciliu la ambulanta in Deva, Hunedoara, Petroșani, și Lupeni și…

- Editia din acest an a Targului traditional german de Craciun se va desfasura vineri, intre orele 16,00 - 20,00, in parcarea Ambasadei Germaniei la Bucuresti. Conform sursei citate, targul va fi deschis in mod oficial de catre ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, vineri, la ora 16,50.…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Germania, Frantei si Belgiei in legatura cu nerespectarea de catre acestea a obligatiei de a notifica transpunerea completa a legislatiei UE referitoare la recunoasterea calificarilor profesionale, transmite dpa.…