Primul bărbat transgender care a născut un bebeluş în Finlanda generează controverse Un finlandez, barbat in documentele de stare civila, dar care s-a nascut femeie, a devenit primul transgender din aceasta tara care a dus la termen o sarcina si a nascut, a anuntat miercuri presa locala, declansand numeroase controverse, intrucat persoanele din Finlanda care vor sa isi schimbe sexul sunt obligate prin lege sa fie sterile, informeaza AFP.



"Bebelusul cantarea aproape 4 kilograme si masura 53 de centimetri" la nastere, in urma cu 15 zile, a declarat pentru Lannen Media aceasta persoana transgender, a carei identitate nu a fost dezvaluita.



Barbatul, care are… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Arad a nascut pe strada, chiar pe bulevardul principal din oraș, in apropierea Catedralei Romano-Catolice, moașe fiindu-i patru polițiști. O patrula de la Ordine Publica, cu doi agenți care circulau in zona, au remarcat marți noapte ca o femeie in halat se plimba pe strada, astfel ca au…

- Scena nasterii pe strada s-a produs marți, 27 martie, in jurul orei 4:00, pe principalul bulevard din Arad, in apropiere de Catedrala Romano-Catolica. Cei patru polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad au trait aventura vieții lor. Mai emoționați ca oricand, agenții de la Ordine…

- Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia…

- O tânara în vârsta de 23 de ani și-a ucis copilul la câteva minute dupa ce l-a nascut. Și-a sufocat bebelușul cu sânge rece, iar apoi i-a aruncat trupul peste gardul vecinului. Crima care a avut loc în statul american Colorado a îngrozit o lume întreaga.…

- O tanara in varsta de 23 de ani și-a ucis copilul la cateva minute dupa ce l-a nascut. Și-a sufocat bebelușul cu sange rece, iar apoi i-a aruncat trupul peste gardul vecinului.Crima care a avut loc in statul american Colorado a ingrozit o lume intreaga.

- O tanara in varsta de 23 de ani și-a ucis copilul la cateva minute dupa ce l-a nascut. Și-a sufocat bebelușul cu sange rece, iar apoi i-a aruncat trupul peste gardul vecinului. Crima care a avut loc in statul american Colorado a ingrozit o lume intreaga. Camille Wasinger-Konrad, in varsta de 23 de ani, a…

- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica, transmit dpa si Reuters, citate de Agerpres.

- Potrivit Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene, cresterea cheltuielilor cu forta de munca in Romania a fost de + 14,3%. Urmeaza Bulgaria (+ 12,2%), Lituania (+ 10,4%), Slovenia (+ 10,3%), Estonia (+ 8,3%) si Slovacia (+ 8,2%). Scaderi ale costurilor fortei de munca au fost inregistrate…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta saptamana viitoare despre otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat intr-o vizita oficiala in Finlanda, relateaza Reuters. 'Imi exprim solidaritatea deplina…

- "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv o lege a educatiei, o noua lege a educatiei, dar si celelalte probleme, care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de…

- O tanara din Petrila a nascut pe casa scarii. Aceasta a fost asistata de paramedicii SMURD. Paramedicii au ajutat-o pe tanara mamica la aducerea pe lume a unui nou-nascut. “21 de ani are femeia care a nascut un baiețel. Copilul era aproape nascut cand am ajuns noi”, ne-a spus unul dintre paramedicii…

- O femeie din Brașov, care in urma cu mai bine de doua decenii a dat naștere unui copil la maternitatea din Pitești, a aflat dupa 26 de ani ca i s-a furat bebelușul. Povestea femeii, acum in varsta de 45 de ani, a inceput in anul 1992, pe cand era o tanara de doar 19 ani. A nascut, noteaza argesplus.ro…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame. Adelina Maria este cel mai mic copilas care s a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.Acestia se straduiesc sa o ajute sa supravietuiasca,…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s-a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame! Adelina Maria este cel mai mic copilas care s-a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s-a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame! Adelina Maria este cel mai mic copilas care s-a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.

- Caz cutremurator in Arges! O mama isi cauta copilul pe care l-a nascut acum 26 de ani, dar pe care nu l-a vazut niciodata. In spital i s-a spus ca bebelusul a murit, dar femeia a descoperit ca actele medicale i-au fost falsificate.

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Cassiday Proctor, prezentatoare de dimineața la postul The Arch din orașul american Saint Louis, a nascut marți chiar in timp ce emisiunea ei trebuia sa fie difuzata, aceasta fiind supusa la o operație de cezariana. Jurnalista a inceput sa se confrunte cu dureri incepand de luni, iar colegii…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Incident șocant in județul Brașov, unde o adolescenta din Rașnov și-a ucis bebelușul abia nascut. Fara asistența medicala, fata a nascut singura acasa și a bagat bebelușul intr-o punga in care s-a sufocat. Tanara de 16 ani este acuzata de omor, scrie libertatea.ro.

- „Secuimea, populatia autohtona cu identitate nationala maghiara, majoritara in Tinutul Secuiesc, revendica autonomia teritoriala a acestei regiuni in conformitate cu prevederile documentelor internationale si cu practica in acest domeniu din statele Uniunii Europene (ex. Italia – Tirolul de Sud,…

- Povestea lui Dacian a fost publicata pe pagina de facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei, iar utilizatorii au sarit rapid in ajutor cu un share sau cu informații care ar putea fi de ajutor. „Ma numesc DACIAN. Numele mi-a fost dat…

- Sauli Niinisto, presedintele Finlandei, a devenit din nou tata la varsta de 69 de ani, dupa ce sotia lui, Jenni Haukio, a nascut vineri un baiat. Sauli Niinisto este primul detinator al functiei supreme din statul finlandez care a devenit parinte in timpul mandatului prezidential, informeaza Reuters.…

- O fetița de doar noua ani a nascut, dupa ce a fost violata de tatal ei. Copila, din Peru, a fost abuzata de tatal sau, în vârsta de 43 de ani, pe când avea opt ani. Un avort nu a putut fi luat în considerare în acest caz, deoarece sarcina a fost descoperita la…

- Politistii craioveni au deschis dosar penal in cazul unei minore de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de plasament, care a nascut un baietel. Si tatal copilului este, de asemenea, de la un centru de plasament. Angajatii Directiei Generale deA Asistenta SocialaA si Protectie a Copilului Dolj…

- Cetateanca uzbeka a fost condamnata la 4 ani de inchisoare, in Sankt Petersburg, pentru ca si-a vandut bebelusul pentru o suma de bani derizorie, de 166 de euro, cu care si-a cumparat un bilet de avion, au informat reprezentanti ai justitiei uzbeke. Femeia in varsta de 28 de ani a convenit…

- O femeie a fost condamnata la patru ani de închisoare luni, la Sankt Petersburg, pentru ca si-a vândut bebelusul nou-nascut pentru suma de 166 de euro pe care a cheltuit-o imediat pentru un bilet de avion, au anuntat surse apropiate tribunalului local, relateaza AFP. Femeia,…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara in Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie in acest sens, transmite Agerpres citand agentia AP.

- Caz de o violența ieșita din comun in județul Iași, unde o femeie insarcinata a fost batuta pana cand a nascut.Bebelușul aflat in pantece se afla sub atenta supraveghere a medicilor deoarece a venit pe lume la șapte luni și cantarește puțin peste un kilogram.

- O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara rara…

- O femeie de 34 de ani și-a pierdut viața imediat dupa ce a nascut intr-o clinica privata. Aceasta a intrat in stop cardiac și a fost trimisa de urgența la Spitalul Județean Constanța, insa medicii nu au mai putut face nimic.

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Misty a devenit pentru prima data mamica, vedeta nascut o fetita perfect sanatoasa. Atat ea, cat si iubitul ei, Keo, sunt foarte entuziasmati de venirea noului membru al familiei si se bucura din plin de prezenta micutei.

- Bucurie fara margini in familia Maria Marinescu – Alin Petrache. Cunoscuta creatoare de moda a devenit mama pentru a doua oara, iar sotul ei este cel mai fericit, pentru ca acum poate sa spuna ca e tatic de baiat. El mai are trei fete dintr-un alt mariaj.

- Un cititor al site-ului 444.hu a remarcat ca Sebastian Gorka, consilier al lui Trump din ianuarie pana in august 2017, figura pe lista persoanelor cautate de politie, postata de site-ul police.hu, lucru inca valabil vineri. Gorka, ce detine cetatenie ungara, americana si britanica, este…

- Andreea Moldovan a preluat de la 1 ianuarie conducerea Avon Cosmetics Romania, revenind in tara dupa ce in ultimii sase ani a administrat operatiunile companiei pe alte piete internationale. Numirea Andreei Moldovan vine dupa promovarea lui Razvan Diratian, cel care condus afacerea din Romania…

- O femeie insarcinata a nascut și și-a scapat bebelușul in hazna, miercuri dimineața, in localitatea Nicolae Balcescu, județul Constanța.Femeia in varsta de 20 de ani este necasatorita și nu știe exact daca sarcina era la termen, scrie Realitatea.net.

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina, miercuri, in localitatea constanteana Nicolae Balcescu, familia unei tinere in varsta de 20 de ani anuntand ca aceasta a nascut in toaleta din curte, scapand copilul in hazna. Potrivit primelor…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit de urgența, miercuri, la un caz in localitatea constanțeana Nicolae Balcescu, dupa ce o femeie care credea ca este constipata și a mers la toaleta a nascut și a scapat bebelușul in hazna. La locul intervenției, a fost trimis…

- S-au scurs clipe de groaza intr-o familie din localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. O femeie insarcinata a mers la toaleta din curte si a nascut. Femeia a scapat copilul in hazna si, ingrozita ca micutul pe care l-a purtat in pantece ar putea sa moara, a sunat imediat la 112.

- Un caz socant a vut loc in aceasta dimineata in localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. O femeie insarcinata a nascut si si a scapat bebelusul in hazna. La fata locului intervin pompierii de la Statia Medgidia si elicopterul SMURD. ...

- INVESTITII…Vasile Stoica a preluat un mandat extrem de greu in fruntea comunei Bacani. Putine investitii noi, proiecte inexistente, nevoi foarte mari din partea comunitatii. Dar, dupa un an si jumatate de mandat, primarul Stoica incepe sa culeaga roadele. Astazi, edilul participa la receptia obiectivului…

- Fostul international al Stelei, Iulian Miu, este tatic. Sotia lui, Mihaela, a adus pe lume o fetita, careia cuplul a hotarat sa-i puna numele Astrid. Iulian a facut anuntul pe reteaua de socializare.A

- O tanara de 23 de ani din Pitești, diagnosticata imediat dupa ce a nascut cu sarcom alveolar de parți moi, o forma rara de cancer, cu metastaze, s-a stins din viața miercuri, intr-o clinica din Turcia.

- Doua exemplare de panda gigant au primit nume finlandeze avand conotatii legate de zapada, inainte de sosirea lor in Finlanda la mijlocul lunii ianuarie, informeaza Xinhua. Masculul panda Hua Bao a fost ''botezat'' Pyry, iar femela Jin Bao Bao a fost numita Lumi, conform…

- Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de catre stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus intotdeauna o nuanta de justitie social[ in felul in care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revolutionarea cafelei ar putea fi…

- In Austria, venirea pe lume a unui bebelus, chiar in noaptea de Revelion, a fost intampinata pe internet nu cu bucurie, ci cu un val de ura si comentarii rasiste. In fotografia postata pe Facebook, mama micutei Asel purta valul islamic.

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- „Gustul cafelei Illy este consistent ca și cel al șampaniei. Sau ca si cel al parfumului Chanel No. 5”, declara Andrea Illy, deținatorul faimosului concern de cafea Illy, intr-un interviu acordat publicației „The New York Times”. El este nepotul timișoreanului Francesco Illy, inventatorul espressorului…