- O femeie de 57 de ani a fost arestata pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee in timpul protestelor de saptamana trecuta, a anunțat poliția britanica. Potrivit autoritaților ”Echipa de anchetatori au arestat o femeie de 57 de ani in temeiul Legii terorismului in legatura cu uciderea lui Lyra McKee".…

- Echipa masculina a Romaniei a fost invinsa de Slovenia cu scorul de 9-3, vineri, in meciul de debut al tricolorilor la Campionatul European de Curling - Divizia C, gazduit de Patinoarul Olimpic din Brasov in perioada 12-17 aprilie. In alte partide, Franta a intrecut Croatia cu 9-3, Belgia…

- Fanii au dorit sa protesteze in acest fel fata de presedintele Federatiei Irlandeze de Fotbal, John Delaney, banuit de nereguli financiare in cadrul forului de la Dublin. Suporteri au aruncat mingile de tenis pe teren in prima repriza si au afisat bannere cu mesajul "Delaney out". Partida a fost intrerupta…

- Primarul Catalin Chereches lanseaza un nou atac la adresa presei maramuresene. Ultima tinta aleasa este cotidianul Glasul Maramuresului. Deranjat de publicarea unui articol legat de Casa Tineretului din Baia Mare, Chereches da frau liber vorbelor, acuzand faptul ca materialul e platit din bugetul Consiliului…

- Guvernul de la Dublin a facut public vineri, cu 35 de zile inaintea datei oficiale a Brexit-ului, un pachet legislativ care pregateste Irlanda pentru efectele unei potentiale retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Citeste si O copie…

- De aceasta data, nu și-a mai dat foc la mașina, ci a incercat sa demonstreze ca valoarea lui nu este reprezentata de bani, dupa cum afirma. Barbatul de etnie roma a impartit 5.000 de euro trecatorilor de pe strada, la intamplare, in Dublin. In ultimul clip postat in mediul online, apare impartind,…

- Doi tineri de 15 și 16 ani, ambii din Rovinari, au fost surprinși luni de un agent de securitate, din cadrul unui supermaket, cu produse sustrase. "Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca doi tineri, de...

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, a declarat vineri ca este deschis la discutii pe tema Brexit, dar nu si la renegocierea acordului negociat de Regatul Unit pentru retragerea din UE, transmite AFP. Varadkar a vizitat Irlanda de Nord si a avut intrevederi cu lideri ai partidelor politice…