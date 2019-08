Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu e convins ca Gheorghe Dinca atunci cand spune ca nu a violat-o pe Alexandra și ca a incercat sa o resusciteze pe Luiza Melencu dupa ce a lovit-o atat de tare incat fata a murit.Citește și: Sorina Pintea, REACȚIE FULGER la anunțul lui Alexandru Cumpanașu:…

- Cazul Caracal. Anchetatorii revin azi pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, pentru a continua investigatia. Înca nu exista dovezi clare care sa arate ca si Luiza Melencu a fost la un moment dat acolo. În cazul ei, anchetatorii au pâna acum doar declaratia suspectului,…

- Anchetatorii de la Caracal au revenit la lanul in care Gheorghe Dinca a susținut ca a aruncat telefonul Luizei Melencu, fata rapita in luna aprilie.Citește și: Alexandru Cumpanașu a EXPLODAT dupa ce o femeie a ACUZAT ca Dinca cerea taxe de protecție in Italia Dinca le-a spus oamenilor…

- Cazul din Caracal: "Pete de sange gasite la locuinta suspectului" (surse) Foto Agerpres / ,,Casa Groazei,, - Caracal Anchetatorii care s-au deplasat vineri, la Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, au…

- Gheorghe Dinca, acuzat de doua tapiri, violuri și omoruri a ajuns miercuri, la Spitalul Penitenciarului Jilava pentru a primi ingrijiri medicale, deoarece, potrivit unor surse judiciare, acesta acuza dureri la nivelul coastelor si al pieptului, spunand ca ar putea avea o fractura provocata de anchetatori.…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca au fost gasite probe ADN care corespund Alexandrei in masina lui Gheorghe Dinca. "S-au gasit probe de ADN care corespund Alexandrei in masina acestui nenorocit, pe fire de par si pe scotch-ul…

