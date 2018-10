Primul aparat care depistează cancerul în 2 ore a ajuns în România. Prețul unei analize Din pacate, o astfel de analiza nu este pe lista investigațiilor decontate de stat, așa ca oamenii trebuie sa scoata din buzunar pana la o mie de lei daca vor un diagnostic rapid. O doamna are 53 de ani si povesteste ca a trecut prin momente de groaza atunci cand a aflat ca sufera de cancer. “Timpul este vital, nu incape discutie. Fiecare zi poate insemna o pierdere enorma. Asta ca sa nu mai spun cum a fost in cazul meu, ca m-am dus dupa un an de zile”, povestește aceasta. Pentru ca fiecare clipa conteaza in evolutia acestei boli, Asociatia Pacientilor Oncologici din Romania a decis sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

