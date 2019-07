Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii sunt aproape de a dovedi ca suspectul principal in cazul uciderii celor doua adolescente a comis abominabilele fapte. In urma cu puțin timp, o informație noua a fost furnizata de reprezentanții poliției.

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.

- Acuzat de mai multe voci ca nu a dat localizari exacte in cazul apelurilor efectuate la 112 de adolescenta care ulterior a fost ucisa la Caracal, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis un comunicat in care incearca sa explice ce au facut, secunda cu secunda, operatorii serviciului de…

- Barbatul suspectat de uciderea unei fete de 15 ani din Caracal, disparuta in urma cu cateva zile, a fost identificat vineri, se afla in custodia Politiei si este audiat, potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la locuinta lui fiind identificate, in urma unor perchezitii, ramasite care…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute in condiții asemanatoare, la diferența de trei luni. Trei percheziții au loc astazi…

