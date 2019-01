Primul anunt al Simonei Halep despre retragere. Ce va face sportiva

Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor intr un interviu acordat celor de la The Guardian, informeaza romaniatv.net. Simona Halep si a petrecut primul Craciun acasa in ultimii 10 ani si a marturisit ca s a simtit extraordinar.M am dedicat tenisului 100 la suta de atatia ani. Acum am castigat un Grand Slam si am inceput sa ma bucur din nou de viata. Imi place sa ies, sa mi fac noi prieteni. Sunt mai deschisa. Inainte eram foarte concentrata doar pe tenis, a spus liderul WTA. Romanca a vo ...