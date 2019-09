Primul amical, întâia victorie Brankica Hadzovic si coechipierele ei au dominat confruntarea din orasul sarb de peste Dunare, diferenta crescand cu fiecare minut. A fost 66-43 (pe sferturi: 12-9, 18-10, 19-12, 17-12). „Galben-albastrele” au inceput jocul din tara vecina intr-o formula de echipa aproape total schimbata fata de ultimul joc oficial. Noul tehnician Dejan Mudresa le-a pastrat in primul 5 pe Hadzovic si Ardelean, iar echipa de start a fost completata de nou venitele: Adrienne Webb, Alina Pop si Jefimija Karakasevic. Toate cele 13 sportive deplasate pentru acest amical au bifat minute pe parcursul disputei. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii tenisului de masa au ocazia sa se dueleze la turneul international „Ping-Pong fara ftontiere”. Competitia este organizata de CS Tibclau Oradea, prin Tibor Varadi, duminica 8 septembrie, incepand cu ora 10:00. la sala de tenis din cadrul Era Shopping Park Oradea si-au anuntat prezenta sportivi…

- Lala Rus a inscris cu un șut superb cu stangul, de la 16 metri, trimițand balonul aproape de vinclu, in urma unei faze incepute tot de ea. „Sunt foarte fericita de victorie și pentru golul marcat! Nu inceta niciodata sa visezi și sa crezi in tine!”, a spus Laura la finalul partidei. Urmatorul…

- Golurile reșițenilor au fost inscrise de Dumitru Daniel Ene și de Flavius Vladia, iar Raducanu a marcat pentru formația olteana. Urmatorul meci de pregatire al Reșiței este programat pe data de 17 iulie, cand rosso-nerii vor evolua in deplasare, impotriva Ripensiei Timișoara. Ștefan…

- Bogdan Ibanișteanu a obținut 4 locuri I in probele de: 50 spate, 100 mixt, 200 mixt și 400 mixt și 3 locuri II la 50 bras,100 bras și 200 bras. De asemenea s-a situat al treilea in clasamentul OPEN la proba de 200 mixt. Bogdan Ibanișteanu considera competiția de la Kosice ca fiind una extrem…

- Problema a fost semnalata de unul dintre cititorii tion.ro, care povestește ca așteapta sa intre in Romania din Serbia, prin Vama Jimbolia, inca de marți seara. „Stam in coada de aseara de la ora 11. De la ora 7.30 nu am mișcat camioanele din loc…”, a povestit barbatul pentru…

- Conform situatiei hidrologice a cursurilor de apa aflate in spațiul hidrografic Banat, depasiri ale cotelor de aparare se inregistreaza la Poieni (raul Sașa), plus 8 centimetri (cod galben). Din cauza ploilor cazute ieri in bazinul superior al Begai și Poganiș la stația hidrografica Poieni s-au inregistrat…

- De tuneluri ale iubirii s-a tot auzit, mai ales primavara, cand florile pomilor creeaza un cadru feeric pe malul Begai, in Timișoara. Dar tot pe malul Begai se afla și un „semitunel” al buruienilor. Este situat in zona Podului Modoș, inainte de stația de vaporașe „Ardealul”. Buruienile aproape…

- 500 de baxuri de țigari au reușit sa inghesuie traficanții in cisterna cu numere de Serbia. Cand a fost tras pe dreapta, șoferul a incercat sa ii pacaleasca pe polițiști. Le-a spus ca miroase a gaz și ca este periculos sa deschida cisterna. Oamenii legii au gasit langa baxuri o mica butelie…