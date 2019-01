Primul accident MORTAL din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe avertizari cod galben de fenomene periculoase in Bucuresti si mai multe judete au fost emise in aceasta dimineața in mai multe zone din țara și in Capitala. In București, vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri din cauza ceții. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in mai multe localitati…

- Accidentul s-a petrecut la ieșire din localitatea Lumina, inspre Tulcea. Potrivit oamenilor legii, un barbat in varsta de 37 de ani, din cauza neatentiei, a patruns pe sensul opus de mers, acolo unde a s-a ciocnit cu o autoutilitara care tracta o semiremorca, condusa de un barbat, in varsta de 55…

- Un accident mortal a avut loc vineri dupa-amiaza la Lumina, in Constanta. Un camion a facut praf o masina, soferul a murit intre fiare. Accidentul a avut loc la intersectia cu DN22 Constanta - Tulcea, un...

- Toata suflarea din Luncavita, judetul Tulcea, s a strans ieri la poarta celui ce a fost fruntas Cosmin Duca, pentru a l conduce pe ultimul drum, in urma teribilului accident petrecut duminica exact la ora la care se inchina ziua cu noaptea. Au fost la inmormantare militari din Fortele Navale, colegi,…

- Un tanar a murit in aceasta dimineata, pe soseaua Mangaliei din Constanta, dupa ce a fost lovit de un autoturism.In urma evenimetului, soferul a fugit de la fata locului.Politistii din cadrul serviciului rutier Constanta, au fost sesizati in jurul orei 05.00 de producerea unui accident mortal, la intrare…

- Accidentul in care si-a pierdut viata militarul s-a produs duminica dimineata pe soseaua Mangaliei din municipiul Constanta, in apropierea intersectiei cu strada Pandurului. Potrivit news.ro, un autoturism inmatriculat in Constanta l-a lovit mortal pe tanarul din Tulcea. Conform primelor cercetari,…

- La data de de 23.10.2018, procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Galati, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Galati au efectuat un numar de 12 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unui grup infractional constituit in vederea obtinerii de importante beneficii materiale…

- Un accident mortal s-a produs luni dimineața in comuna Ciucurova, județul Tulcea. Un copil de trei ani și mama acestuia au fost raniți grav, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent de un gard. Șoferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe DN22A, Harșova – Tulcea,…