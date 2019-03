Stiri pe aceeasi tema

- Viata unui barbat de 32 de ani s-a schimbat total dupa ce a fost diagnosticat de cancer. Desi a devenit de curand tata, tanarul nu si-a putut saruta micuta, dar nici pe sotie. Motivul? Saliva lui este toxica! Mesajul acestuia este de-a dreptul sfasietor.

- In seara zilei de 1 martie, fata s-a aruncat de la etajul III al caminului, in urma impactului suferind traumatisme grave la coloana si un picior. The post Mesajul sfașietor al studentei care s-a legat la ochi și s-a aruncat de la etajul 3: Toata viața mea a fost numai un coșmar appeared first on Renasterea…

- Cristina Enache, una dintre cele mai cunoscute dansatoare de manele traverseaza o perioada cumplita. Fiul ei de numai 11 ani, Ayan, a murit din cauza gripei și niciun lucru din lumea asta nu-i poate alina suferința!

- Patru barbati au murit, joi dimineata, intr-un accident produs in localitatea Dobrotesti, judetul Teleorman, dupa ce un autoturism s-a izbit de un copac. Doua dintre victime au fost aruncate din masina, iar celelalte doua erau incarcerate.

- La noua luni de la moartea Ionelei Prodan, ies la iveala detalii dureroase despre ultima perioada din viața cantareței. "Ana a fost cea care a ingrijit-o pana in ultima clipa, a stat cu ea in clinica zi si noapte, i-a dat sa manance cu lingurita, i-a monitorizat perfuziile si a avut grija…

- Anamaria Prodan a facut, luni, parastas de noua luni pentru mama ei, Ionela Prodan, iar la finalul slujbei de la Cimitirul Bellu a oferit o declaratie, printre lacrimi. Gigi Becali, un nou derapaj SEXIST. Ce a putut sa spuna despre Anamaria Prodan Anamaria Prodan a vorbit despre ce…

- Artistul este in doliu chiar din prima zi a anului. Cantarețul a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj, in care a transmis ca parintele sau s-a stins din viața. "Cu durere in suflet va anunț ca taticul meu frumos a plecat spre cer! Dumnezeu sa te odihneasca in liniște și pace, om minunat…