Stiri pe aceeasi tema

- Studenții din Galați au organizat, vineri, o vanatoare de comori in campusul Universitații Dunarea de Jos, pentru a-i familiariza pe boboci cu viața din camin. Timp de cateva ore au cautat indicii ascunse, au dezlegat ghicitori pentru a ajunge la marele premiu: bilete la teatru, scrie Mediafax.La…

- Ziua Aviatiei Civile este o data importanta pentru toti veteranii din ramura. Deja mai multi ani la rind, Avia Invest organizeaza o sarbatoare deosebita pentru cei care au pus temelia aviatiei in Republica Moldova.

- Strainii sunt cercetați pentru braconaj dupa ce au vanat ilegal, in zona fondului de vanatoare Amara, guguștiuci și turturele. Pe langa faptul ca s-au ales cu dosar penal, barbații au ramas atat fara vanat, dar și fara armele și muniția din dotare. Distracția a șase cetațeni libanezi a fost intrerupta,…

- Vera Maria Rosenberg este o adevarata legenda a spionajului mondial. S-a nascut la Galati, intr-o familie de evrei bogati, si si-a trait mare parte din copilarie in Bucovina. Cunoscuta in istorie sub numele de Vera Atkins, ea a pregatit si coordonat pentru serviciilor secrete britanice sute de spioni…

- Vera Maria Rosenberg este o adevarata legenda a spionajului mondial. S-a nascut la Galati, intr-o familie de evrei bogati, si si-a trait mare parte din copilarie in Bucovina. Cunoscuta in istorie sub numele de Vera Atkins, ea a pregatit si coordonat pentru serviciilor secrete britanice sute de spioni…

- Organizata de Asociatia "Si noi suntem copiii vostrildquo;, cursa la care au participat 11 echipe a fost dedicata proiectelor pentru autism ale asociatiei, dar s a inscris si in seria manifestarilor de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire. Fiecare formatie a trebuit sa parcurga 100 de kilometri…

- Considerati vectori ai transmiterii bolii care a decimat deja mii de porci in judetele invecinate Buzaului, respectiv Galati, Braila si Ialomita, mistretii ar putea fi impuscati in sesiuni de recoltare in perioada urmatoare. Mistretul salbatic joaca rolul principal in raspandirea pestei porcine africane…

- Peste 100.000 de studenti vin sa studieze la universitatile din Cluj-Napoca în fiecare an, iar acestora li se adauga multi alti absolventi, tinere familii din alte judete sau straini care vor sa-si construiasca un viitor în capitala Transilvaniei. Este cunoscut faptul ca sezonul “de…