Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatii grave aduse unuia dintre profesorii celui mai titrat liceu buzoian. Stefan Gavrila, profesor de informatica la Colegiul National „B.P. Hasdeu”, este acuzat de elevi si de mai multi profesori ca foloseste un limbaj inadecvat la ore, ajungand pana la a-i sfatui pe elevi sa devina asasini platiti…

- Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz…

- Sectia pentru judecatori a CSM isi exprima ingrijorarea, marti, in legatura cu afirmatiile ambasadorului SUA la Bucuresti, Hans Klemm, privind activitatea Inspectiei Judiciare, membrii sectiei sustinand ca o astfel de abordare "poate fi de natura a afecta increderea societatii in actul de justitie".…

- Profesorul pensionar de rusa Ella Clecner, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, s-a stins din viața. Anunțul a fost facut de avocatul Roxana Mihaela Constantinescu, absolventa a colegiului: „Zambetul doamnei profesor Ella Clecner a ajuns la asfințit! Și s-a stins… Discret, așa cum a trait… Viața…

- Comisia Uniunii Africane s-a declarat "stupefiata"de afirmatiile ministrului de interne italian Matteo Salvini cu privire la importul de "sclavi" africani si a cerut ca politicianul de extrema dreapta "sa-si retraga declaratiile jignitoare", informeaza AFP preluata de Agerpres. "Comisia Uniunii…

- Daca in cele mai multe licee din municipiu telefoanele mobile le sunt interzise elevilor in timpul orelor, un profesor buzoian isi indeamna elevii sa stea cu mobilele pe banca. Este vorba despre profesorul Bogdan Enescu, de la Colegiul „B. P. Hasdeu”, omul care a pregatit loturile olimpice de matematica…

- A incetat din viața profesorul buzoian Gheorghe Vlad. Cadru didactic de limba engleza, Gheorghe Vlad a predat la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” vreme de aproape 21 de ani, pana in anul 2016 cand s-a pensionat. In varsta de 67 de ani, buzoianul a ocupat in trecut și funcția de director al Școlii nr.…

- Guvernul din Pretoria si-a exprimat indignarea fata de un mesaj postat de Donald Trump pe Twitter, in care acesta isi exprima preocuparea fata de ''confiscarile de terenuri si ferme'' in Africa de Sud, si apara abordarea "prudenta si incluziva" a controversatului sau proiect de reforma agrara, relateaza…