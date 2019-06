Primim vești bune de la japonezi Agenția de rating japoneza JCRA a anunțat reconfirmarea rating-ului de țara acordat Romaniei (BBB/BBB+), pentru datoria pe termen lung in valuta, respectiv in moneda locala, cu menținerea perspectivei stabile. Situația economica relativ stabila a Romaniei și nivelul redus al datoriei publice sunt principalii factori care contribuie la confirmarea ratingului de țara, susține Ministerul Finanțelor. Pentru anii 2019 și 2020 agenția prognozeaza o creștere economica la un nivel de aproximativ 3%, pe fondul incetinirii creșterii in Uniunea Europeana, principalul partener comercial al Romaniei, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

