- Sambata, 14 septembrie, Cimitirul Tanatorio din Baia Mare a fost cuprins de flacari. Un echipaj al ISU Maramureș a intervenit pentru stingerea focului, insa 10 cimitire au fost distruse in timpul incendiului. Imaginile au fost trimise de un cititor care totodata, dorește sa traga un semnal de alarma…

- In urma cu puțin timp de Ileanda a fost oprita o mașina furata tocmai din Baia Mare. Martorii spun ca cei doi tineri care se aflau in autoturism ar fi alimentat la o benzinarie de la ieșirea din Baia Mare, dar nu a platit, alegand sa fuga. In goana lor, la Buciumi ar fi accidentat […] Source

- Pe adresa redactiei eMaramures.ro am primit o filmare in care se vede cum un sofer inconstient sfideaza moartea si, depasind o coloana intreaga de masini stationate la trecerea la nivel cu calea ferata, traverseaza cu doar 1 minut inaintea trenului. „Nu este posibil asa ceva. Inteleg ca se grabea, dar…

- Pe adresa redacției eMaramures.ro am primit imagini halucinante filmate pe un bulevard central din muncipiul Baia Mare. Pe filmarea realizata pe Bulevardul București se vede cum o șoferița aflata la volanul unui autoturism circula nestingherita pe trotuarul amenajat langa partea carosabila. Este greu…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare organizeaza concurs de ocupare pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale vacante, astfel: • un post de asistent medical debutant specialitatea farmacie in cadrul farmaciei • doua posturi de asistent medical principal in cadrul secției…

- In dimineata zilei de vineri, 12 iulie, o masina, care nu a oprit la trecere, a fost spulberata la Fersig de acceleratul Baia Mare – Bucuresti. Apelul pe 112 a fost primit la ora 7.11. In urma coliziunii, soferul a fost proiectat in afara BMW-ului pe care il conducea, ranile suferite fiind incompatibile…

- Cei mai talentați școlari care frecventeaza Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi” din Baia Mare au participat la un concurs organizat la Turulung, județul Satu Mare. Douazeci și patru de școlari din patru centre de copii care funcționeaza sub egida Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare s-au…

- Muzeul de Etnografie și Arta Populara Maramureș din Baia Mare, Muzeul Național al Țaranului Roman din București și Ambasada Republicii Moldova in Romania va invita joi, 27 iunie 2019, orele 12.00, la vernisajul expoziției de fotografie „AȘA VAZUT-A ZAHARIA – improvizații intr-o lume captiva”. Unirea…