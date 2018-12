Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți elevi covasneni, dar și dascali din județ se numara printre cei premiați, ieri, in cadrul festivitații dedicate olimpicilor care s-au remarcat in anul scolar 2017 – 2018 la concursurile internationale pe discipline scolare. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, in…

- Covasnenii inscriși in programul guvernamental de susținere a producatorilor de tomate au valorificat deja producția necesara in vederea acordarii subvenției. Conform conducerii Direcției pentru Agricultura a județului Covasna, in acest an, prin program au fost cultivate peste 21.000 de kilograme de…

- O echipa a secției „Vanatoare de vulpi” din cadrul Radioclubului „Puskas Tivadar” din Sfantu Gheorghe a fost premiata, recent, la un concurs național de radio-orientare. Echipa cu șase membri, elevi de liceu și un student din Brașov, s-a format in luna septembrie a acestui an, sub coordonarea prof.…

- Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, a carui constructie a inceput in acest an, va fi inaugurat in vara anului viitor, iar autoritatile judetene au in plan construirea a inca doua tabere pentru copii, la Turia si Hatod. „Anul viitor vom finaliza Centrul de tineret si sport de…

- Un turneu internațional de fotbal pe teren redus va avea loc sambata, 27 octombrie, la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Cupa Unirii”. Turneul este organizat in sala de sport a Liceului Tehnologic Economic, Administrativ „Berde Aron”- Sfantu Gheorghe, de catre Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna,…

- Pana la sfarșitul acestei luni, continua selecția de materiale dedicate celui de- al doilea volum al albumului „Marturii fotografice: locuri și oameni din județul Covasna”. Proiectul este realizat de Asociația „GRIT”, cu sprijinul Direcției Județene pentru Tineret și Sport (DJST) Covasna, a debutat…

- Peste 4.000 de sportivi cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, dintre care 34 din Romania, vor participa la editia a treia a Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, care vor debuta sambata si se vor incheia pe 18 octombrie. "Este evenimentul sportiv cel mai important pentru Argentina de la…

- Trupa de muzica blues „All Star”, din Olanda, compusa din persoane cu dizabilitați, va susține un concert saptamana viitoare, in mai multe orașe din Transilvania, printre care și Sfantu Gheorghe. Evenimentul este propus de Fundația „United by Music Romania”, a inregistrata recent la Sfantu Gheorghe.…