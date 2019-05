Primii zece beneficiari de subvenţii din agricultură au încasat anul trecut aproximativ 30 milioane euro In anul 2017, Agricost a incasat subventii in valoarea de 11,34 milioane de euro. Compania activeaza in sectorul agricol, avand in concesiune de la statul roman circa 56.000 de hectare de teren agricol in Insula Mare a Brailei. Agricost are ca activitate principala cultivarea si comercializarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase si alte culturi nepermanente.



Anul trecut, SC Agricost a fost preluata de compania Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite, Consiliul Concurentei autorizand tranzactia in iulie 2018.

