Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anuntat ca autoritațile elene au confirmat ca in cursul zilei de miercuri au fost reluate cursele tur - retur de pasageri și autovehicule pe ruta insula Samothrakis – Alexandroupolis.

- Situatia ramane dramatica in insula Samothraki, din nordul Greciei, unde sunt blocati peste o mie de turisti, printre care sute de romani, dupa ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au stricat. O nava rapida, inchiriata de autoritatile grecesti, ar urma sa inceapa azi evacuarea…

- Unii turisti aflati in Samothraki au avut optiunea de a parasi insula dupa ce feribotul care asigura legatura cu restul Greciei s-a defectat, cu un transport naval de dimensiuni mai mici, insa nu si-au putut lua si masinile personale cu ei, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. „Problema…

- Romania a blocat un transport de tancuri si vehicule blindate dinspre Rusia catre Serbia, a anuntat un oficial de la Belgrad. Intr-un raspuns pentru Adevarul, Ministerul de Externe (MAE) explica de ce Romania a luat aceasta masura.

- Ministerul de Finante va incepe, luna viitoare, o campanie de control la nivel national pentru oprirea evaziunii fiscale si a muncii la negru. Anuntul a fost facut, astazi, de ministrul Eugen Teodorovici, care a precizat ca la actiune vor participa toate structurile cu atributii de control. Eugen Teodorovici:…

- Ministra Afacerilor de Interne din Romania, Carmen Dan, a anuntat ca demisioneaza din functie. Anunțul a fost facut astazi, inainte de ședința Comitetului Executiv Național Partidului Social Democrat.

- Ministerul de Externe atenționeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Republica Elena: mai multe regiuni sunt afectate de ploi torentiale, temperaturi scazute, furtuni si vant puternic. Zonele afectate de vremea nefavorabila sunt Salonic, Halkidiki, Golful Thermaikos, Insulele Sporade,…

- In urma unei furtuni puternice care a lovit peninsula Halkidiki, din Grecia, doi romani, o femeie și copilul acesteia și-au pierdut viața. De asemenea, tatal copilului și soțul femeii a fost ranit și internat in spital. Astazi ar urma sa fie externat. In direct la Romania TV, ministrul de Externe,…