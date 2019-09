Stiri pe aceeasi tema

- Meng Meng (”Vis Dulce”, in limba chineza), o femela de panda uriaș, a devenit mamica! Sunt primii pui de panda uriaș fatați la Gradina Zoologica din Berlin. Vestea a fost primita cu mult entuziasm de iubitorii de animale, chiar daca micuții nu vor fi prezentați pentru moment public. Totuși, momentul…

- Meng Meng („Vis Dulce", in limba chineza), o femela de panda urias, i-a nascut pe cei doi pui luni, la interval de aproximativ o ora unul de celalalt, a anuntat directorul Gradinii Zoologice din Berlin, Andreas Knieriem. Dupa ce l-a nascut pe primul pui, Meng Meng l-a plasat pe acesta pe abdomenul ei,…

- Mai multe asociatii de jurnalisti din Germania i-au solicitat Ministerului de Interne de la Berlin sa ia masuri suplimentare pentru protejarea reprezentantilor presei in fata actiunilor extremei drepte, transmite dpa.

- Comenzile industriale in Germania au depasit asteptarile in iunie, dar aceasta evolutie a fost determinata in principal de majorarea cererii pentru produse de valoare ridicata, iar Ministerul Economiei de la Berlin apreciaza ca acest sector nu a ajuns inca la momentul decisiv, transmit AP si Reuters.Citește…

- Angela Merkel s-a asezat pe un scaun alb, alaturi de premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita in capitala germana, noteaza France Presse.Joia trecuta, Merkel, care conduce Germania de 14 ani, a ocolit protocolul luand loc in cursul ceremoniei de primire a omoloagei sale…

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut ușor in iunie, dar rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, relateaza Reuters. Oficiul Federal pentru Muncă a anunţat luni că numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă…

- In primele trei luni din acest an, salariile reale au urcat cu 1,2%, comparativ cu un avans de 1,4% si de 1,6% in precedentele doua trimestre. In perioada mentionata, rata inflatiei s-a situat la 1,4%. "Pe fondul recentei incetiniri a cresterii economiei si a profiturilor companiilor, cresterea salariilor…

- Miniștrii UE ai Afacerilor Externe urmeaza sa discute marți posibilitatea deschiderii discuțiilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, deși, scrie DPA , ”au mainile legate” in condițiile in care ministrul german nu a primit de la Berlin unda verde sa sprijine inițiativa. Politica de extindere…