Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a prezentat cu mare entuziasm, proiectul noii lucrari care se va realiza la cladirea Capitol, locul unde isi desfasoara activitatea Filarmonica Banatul. The post Gradina de vara acoperita și fațada in stil occidental la Filarmonica Banatul din Timișoara appeared first…

- Mai mulți bolnavi cronici au ajuns la spital din cauza caldurii. Medicii vin cu sfaturi pentru aceasta perioada in care organismul trebuie sa faca fața temperaturilor ridicate. The post Oameni ajunși la spital, in Timișoara, din cauza caldurii appeared first on Renasterea banateana .

- Recent, o femeie a fost lovita din plin de un autoturism pe Bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara in apropierea de intersecție cu Strada Letea... The post Lovita in plin și aruncata la cațiva metri distanța appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi, in prezența primarului Timișoarei, Nicolae Robu, au fost inaugurate lucrarile realizate la intrarea secundara in Școala Gimnaziala nr. 27 din ... The post Un pas spre normalitate, la o școala din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- O alunecare de teren s-a produs astazi, pe drumul național (DN) 76, intre localitațile... The post Alunecare de teren pe o șosea din vestul țarii. Echipaje ale DRDP Timișoara, la fața locului appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe sustrageri de bunuri dintr-o societate comerciala, consemnate in perioada 25 martie - 11 aprilie, i-au pus la treaba pe polițiștii Secției 4 ... The post Un tanar hot polivalent, capturat la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Avem o precampanie electorala mai mult decat acida, cum de multa vreme nu s-a intamplat in Timisoara. Cum era de asteptat, tonul l-a dat USR, care, in prima ... The post Gafa de opt metri a USR Timis appeared first on Renasterea banateana .