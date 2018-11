Stiri pe aceeasi tema

- Sute de migranți din America Centrala care intenționeaza sa ceara azil in Statele Unite au ajuns astazi in Mexic, timp in care armata americana a pus sarma ghimpata și a ridicat baricade ca masuri de securitate, scrie Reuters.

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea unei caravane de refugiati…

- In SUA, presedintele Donald Trump a suspendat practic, vineri, acordarea de azil celor care intra ilegal pe teritoriul american. Ordinul a intrat in vigoare sambata: cei care solicita azil trebuie sa se prezinte doar in punctele de intrare desemnate si sa respecte alte restrictii, publicate joi.…

- Mii de persoane din America Centrala care participa la caravanele cu migranti ce se indreapta catre SUA au cerut azil in Mexic, au indicat marti autoritatile mexicane, citate de agentia dpa, informeaza AGERPRES . Pana in prezent, 3.230 de cereri de azil au fost depuse, potrivit unui comunicat al secretariatului…

- Primii migranti care fac parte dintr-o caravana care calatoreste prin Mexic pentru a ajunge in Statele Unite au ajuns in capitala tarii, Ciudad de Mexico.In jur de 450 de persoane, majoritatea fiind barbati, au primit adapost temporar pe un stadion.

- Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October…

- Cateva sute de persoane, parte dintr-o caravana de migranti care a trecut din Honduras in Guatemala, au incercat vineri sa treaca frontiera mexicana, in timp ce guvernele locale au inceput sa faca pregatiri pentru a dispersa convoiul.

- „Ma uit la asaltul lansat de Guatemala, Honduras si El Salvador, ai caror conducatori nu fac nimic pentru a opri acest val de persoane, din care fac parte si multi criminali. Acest asalt este sustinut de Partidul Democrat (care vrea granite deschise si sa slabeasca legile)”, a afirmat Trump. El a…