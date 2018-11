Stiri pe aceeasi tema

- Sute de migranti din America Centrala care calatoresc prin Mexic pentru a ajunge in SUA au ajuns la orasul de granita, Tijuana, relateaza BBC.Grupul de 400 de persoane, printre care se afla si migranti LGBTQ, s-a separat de caravana de 5.000 de oameni din Ciudad de Mexico. Secretarul…

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters preluata de Agerpres. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea…

- In SUA, presedintele Donald Trump a suspendat practic, vineri, acordarea de azil celor care intra ilegal pe teritoriul american. Ordinul a intrat in vigoare sambata: cei care solicita azil trebuie sa se prezinte doar in punctele de intrare desemnate si sa respecte alte restrictii, publicate joi.…

- Circa 4.800 de soldati americani erau desfasurati luni in statele de la granita cu Mexicul, a anuntat Pentagonul care s-a declarat incapabil sa estimeze costul acestei operatiuni, dorita de presedintele Donald Trump si considerata de opozitie o manevra politica, relateaza AFP, informeaza AGERPRES .…

- Președintele Donald Trump vrea sa trimita 15.000 de militari la frontiera cu Mexicul. Situația devine tot mai tensionata, pe masura ce mii de migranti latino-americani avanseaza prin Mexic spre frontiera cu SUA.

- 'In ceea ce priveste caravana, armata noastra este desfasurata. Avem circa 5.000 de soldati si vom merge pana la 10.000 sau 15.000', a declarat Trump, care si-a inmultit declaratiile si postarile pe Twitter pe aceasta tema odata cu apropierea alegerilor legislative de la 6 noiembrie. Cu titlu de…

- Politia de frontiera din SUA a arestat aproape 17.000 de membri ai unor familii care au incercat sa traverseze granita dinspre Mexic in septembrie, o crestere cu 31% comparativ cu luna precedenta, conform unor statistici oficiale facute publice marti, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE, informeaza Mediafax. 'Trebuie sa cer in termenii cei…