- Primii migranti care fac parte dintr-o caravana care calatoreste prin Mexic pentru a ajunge in Statele Unite au ajuns in capitala tarii, Ciudad de Mexico.In jur de 450 de persoane, majoritatea fiind barbati, au primit adapost temporar pe un stadion.

- Caravana migrantilor din America Centrala, aflata in drum catre Statele Unite, a facut o pauza in localitatea Tapanatepec, in statul Oaxaca, iar ciocniri au avut loc pe podul de la frontiera intre Guatemala si Mexic, unde politisti au oprit intrarea a peste 1.000 de oameni din Honduras, relateaza…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a dominat si cea de-a treia sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Mexicului, a 19-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, sambata, pe circuitul "Hermanos Rodriguez" de la Ciudad de Mexico. Deja cel mai rapid in primele doua sesiuni,…

- Uraganul Willa, care se indreapta spre nord-vestul Mexicului din apele Pacificului, a scazut din intensitate luni seara, fiind retrogradat la categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, dar ramane "extrem de periculos", potrivit Centrului national pentru uragane (NHC)), citat marti de AFP preluata de Agerpres.…

- Indivizi deghizati in "mariachi" (cantareti de muzica traditionala mexicana) au deschis focul vineri seara asupra unei piete din centrul capitalei Ciudad de Mexico, frecventata de amatori de muzica si turisti, facand patru morti si noua raniti, printre care un cetatean strain, potrivit autoritatilor,…

- Edili, guvernatori, alesi locali si manageri din lumea intreaga se reunesc miercuri la San Francisco in cadrul primei reuniuni mondiale pentru actiune privind schimbarile climatice cu scopul de a-i determina pe liderii mondiali sa accelereze lupta pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera…

- Mai puțin de o saptamana pana la Festivalul Cerbul de Aur. In Piața Sfatului din Brașov se fac ultimele pregatiri, se monteaza scena, iar pe aeroportul din Otopeni au inceput sa soseasca invitații de seama.