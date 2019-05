Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai ridicat cost fiscal pentru angajat (40,85%) din cele 26 de țari analizate, semnificativ mai mare decat cota efectiva de impozitare din alte țari din Europa Centrala și de Est: 17,86% (Slovacia), 22,40% (Bulgaria), 29,29% (Polonia) și 33,5% (Ungaria), arata un studiu KPMG.

- Romania are cel mai ridicat cost fiscal pentru angajat (40,85% ) din 26 de țari europene, semnificativ mai mare decat cota efectiva de impozitare din alte țari din Europa Centrala și de Est: 17,86% (Slovacia), 22,40% (Bulgaria), 29,29% (Polonia) și 33,5% (Ungaria), potrivit mediafax.KPMG Romania…

- Situația fobalului romanesc la nivel de echipa de club devine din ce in ce mai dramatica. Campioana, dar și ocupantele locurilor 2 și 3 vor intra inca din primul tur preliminar al Ligii Campionilor si, respectiv, Ligii Europa, dupa ce, nu cu mult timp in urma, o formație din Romania mergea direct…

- Astfel, la noi, dupa cele trei cresteri de preturi successive care au avut loc de-a lungul anului trecut, pretul final a fost de 3,51 eurocenti/kWh de gaz, cu 0,7 centi sub pretul platit de Bulgaria si cu 0,1 centi sub cel platit de Ungaria. Fata de Polonia si Slovacia, pretul a fost cu 0,8 centi mai…

- Și ingrijirea copiilor din Europa Centrala și de Est In cadrul Forumului Economic și Comercial dintre China și Țarile Central și Est Europene (CEE) desfașurat luni in Croația, HUAWEI a anunțat lansarea programului de responsabilitate sociala "O mie de visuri". Acest program planifica instruirea a unui…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, participa, joi si vineri, la Reuniunea ministrilor Apararii din statele membre ale Initiativei B9, care va avea loc la Varsovia, informeaza un comunicat al MApN. La reuniune, co-organizata de ministerele de resort din Polonia si Romania, vor participa…

- Pentru referinta internationala mai larga, ceva mai putin decat Coreea de Sud (104,4 tone, dar numai 1,1% din rezerve) sau Grecia (113,1 tone, dar 61,4% din rezerve). Ponderea aurului in rezervele internationale ale Romaniei este doar ceva mai mare de o zecime, aproximativ dublu fata de tari precum…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele şase state care urmează să dea…