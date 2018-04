Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatii rusi expulzati de Statele Unite dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal au inceput sa paraseasca sambata ambasada Federatiei Ruse la Washington, relateaza AFP. Aproape 50 de barbati, femei si copii au fost vazuti parasind incinta ambasadei dupa orele pranzului…

- Expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea unui consulat in Rusia "marcheaza o noua etapa in deteriorarea" relatiilor dintre Washington si Moscova, a transmis joi seara Casa Alba, potrivit AFP.Rusia a anuntat aceste masuri anterior in cursul zilei de joi, ca raspuns la expulzarile…

- Ministerul rus de Externe a acuzat vineri serviciile americane de informatii ca au incercat sa recruteze diplomati rusi expulzati din Statele Unite, in cadrul razboiului diplomatic cu privire la otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza The Associated Press.

- Diplomatia rusa a denuntat o ”crestere puternica a actiunilor provocatoare la adresa diplomatilor rusi” in urma deciziei Washingtonului de a expulza 60 de diplomati rusi.Serviciile americane de informatii s-au angajat in ”eforturi frenetice” de a prezenta oferte de cooperare diplomatilor…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a informat ambasadorii din cele mai multe tari - intre care Romania - care au dispus sa fie expulzati diplomati rusi ca un numar egal de diplomati de-ai lor au fost declarati persona non grata, relateaza The Associated Press.Ambasadorii convocati…

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost dublu agent rus in Marea Britanie, pentru care guvernul de la Londra a acuzat Moscova, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, potrivit Reuters. Borisov a spus ca Bulgaria, care detine…

- Rusia va expulza 150 de diplomati occidentali, ca raspuns la masurile anuntate de SUA si mai multe tari din UE, in urma scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal. Un numar de 60 de diplomati americani (58 din Moscova si doi din Ekaterinburg) au fost declarati "persona non grata" si trebuie…

- Rusia l a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE, preluat Agerpres.Rusia a decis…

- Administratia Vladimir Putin va anunta masurile simetrice contra tarilor, a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Majoritatea tarilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, precum si Statele Unite si Canada au anuntat expulzari de diplomati rusi ca…

- Noua Zeelanda nu va permite intrarea diplomatilor rusi expulzati din alte tari ca raspuns la un atac cu agent neurotoxic asupra unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra a acuzat Moscova, a declarat joi prim-ministrul Jacinda Ardern, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Tentativa…

- Guvernul din Malta a anuntat miercuri retragerea temporara a ambasadorului din Rusia, in "solidaritate deplina" cu Marea Britanie, dupa atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, informeaza publicatia EUObserver.Guvernul maltez nu a expulzat diplomati rusi, argumentand…

- "O analiza a tuturor circumstantelor ne conduce sa ne gandim la posibila implicare a serviciilor secrete britanice" in atacul neurotoxic din Salisbury, a comunicat miercuri Ministerul britanic de Externe."Daca partii ruse nu ii vor fi prezentate dovezi impotriva acestei ipoteze, vom considera ca…

- 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale UE, unul din Romania 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale Uniunii Europene în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului spion…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii…

- Un anunt de pe usa de sticla de la intrarea in sediul Consulatului Rusiei, situat in centrul orasului Seattle, informa in limba rusa ca reprezentanta este inchisa si nu primeste noi solicitari cu privire la pasapoarte, relateaza The Associated Press. Statele Unite au dispus luni ca reprezentanta…

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press. Potrivit unor oficiali de rang inalt din cadrul administratiei Trump, intre…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a salutat luni 'raspunsul extraordinar' al aliatilor Marii Britanii la adresa Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, relateaza AFP. 'Raspunsul extraordinar al aliatilor nostri reprezinta cea mai…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Uniunea Europeana îsi va rechema ambasadorul în Rusia pentru "consultari" în urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, în

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Cei 23 de diplomați ruși declarati indezirabili au fost expulzati astazi din Marea Britanie. Potrivit autoritaților de la Moscova, oficialii vor parasi tara impreuna cu familiile lor. In total, este vorba despre 80 de cetateni ai Rusiei.

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 39; 39;Un numar de 23 de membri ai personalului…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi Marea Britanie. Ei au fost identificati ca agenti nedeclarati ai serviciilor secrete ruse, a declarat premierul britanic, Theresa May.Este una dintre cele mai dure masuri anuntate dupa otravirea fostului agent Serghei Skripal.Reactia…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia, in urma atacului cu o neurotoxina in care fostul spion rus Serghei Skripal a fost otravit in Marea Britanie, seful diplomatiei americane numind Kremlinul "o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume", scrie News.ro, citand…

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamâna viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov,

- Tensiuni intre Washington si Moscova, dupa ce Casa Alba a invinuit Kremlinul de unul dintre cele mai mari atacuri informatice din storie. Casa Alba a amenintat joi Rusia cu consecinte internationale pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost cel mai distructiv si costisitor din istorie , potrivit…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…