Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari.

- SALARII MEDICI 2018. "Absolut toti medicii si toate asistentele urca direct pe grila din 2022, incepand de maine (1 martie - n.r.). Un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza. In sistemul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei. "Este vorba de absolut toţi medicii şi toate asistentele care urcă…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei. Și salariile din educatie vor crește cu 20%, incepand cu 1 martie. „Este vorba…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a anuntat, astazi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca legea din 2009 ‘nu ar fi fost…

- „Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat ca mi-au dat dreptate si ca nu au scazut salariile nete la angajati, ci au ramas ca si anul trecut, sau au fost cresteri oarecare", a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, dupa o intalnire cu reprezentantii CNSLR Fratia. Potrivit ministrului,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca reprezentantii sindicatelor i-au transmis ca nu au fost probleme in ceea ce priveste transferul contributiilor de la angajator la angajat si ca nu se pune problema ca ordonanta privind transferul sa nu treaca de Parlament.

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'Proiectul de lege este finalizat, dar facem…

- Motiunea impotriva ministrului Muncii a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti, iar in cazul in care este aprobata, hotararea Camerei se va trimite Guvernului, care va tine cont de pozitia exprimata in cuprinsul motiunii.Motiunea…

- Deputatul liberal de Gorj, Dan Vilceanu, a dat citire luni, in Parlament, motiunii simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Votul va fi dat in sedinta de miercuri. Camera Deputatilor a dezbatut, luni dupa-am...

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta. "Din…

- 'In ultimul an vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila, se numeste fiscalitate haotica cronica. (...) Doamna ministru, astazi primiti cartonasul rosu. Este simbolul sanctiunii pe care o meritati cu varf si indesat pentru proasta gestiune a ministerului, pentru (...) faultul adus pietei…

- Deputatul PNL Mara Calista a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, merita cartonasul rosu pentru „faultul” adus pietei muncii, precum si un premiu pentru inventia economica si fiscala a anului 2017 – brevetul pentru inventia salariului negativ.

- La sondajul realizat de DCNews, au raspuns 28.733 de persoane. 11.669 de persoane, adica un procent de 40,63% susțin ca salariile au scazut, 8.287 (28,85%) susțin ca salariile au crescut și 8.766 (30,52%) afirma ca salariile au ramas la fel. Posibil vot politic ”Segmentul celor care…

- Danuț Bica, deputat PNL, declara ca demiterea Ministrului Muncii și Justiției Sociale este absolut obligatorie pentru ca Romania sa iasa de urgența din situația grava in care economia crește, salariile scad, inechitațile se adancesc, dar nimeni nu-și asuma responsabilitatea! Danut Bica, deputat PNL…

- „In tara, lumea e revoltata! Dragnea se lupta cu Justitia, Toader cu fantomele, profesorii nu-si primesc salariile. Cand le vor primi, doar unii vor fi bucurosi ca nu au scazut. Suntem deja in a doua luna in care salariile intarzie. Contabilii ne transmit ca sunt sufocati de calcule, hartii, incertitudine”,…

- Liberalii depun, luni, in Parlament, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care o acuza ca a creat ”haos in sistemul de salarizare” și in cel fiscal. „PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul…

- 'PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul motiunii simple impotriva ministrului Muncii. Motiunea va fi depusa astazi si va fi intitulata: 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a spus deputatul PNL Mara Calista, la Parlament. Ea a prezentat principalele…

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for ma. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare.…

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand…

- Ministrul Muncii a vorbit despre toate categoriile de bugetari, iar despre profesori a mentionat ca a fost "in ianuarie o crestere de 25% pe brut, apoi o crestere de 20% de la 1 martie. Si ei sunt prioritate nationala, profesorii sunt destul de jos", a spus aceasta. Lia Olguta Vasilescu a facut precizari…

- In timp ce tot mai mulți angajați din justiție, sanatate, administrație și educație reclama venituri mai mici, ministrul Muncii vine cu explicații. Lia Olguța Vasilescu susține ca doar trei la suta dintre bugetari primesc bani mai puțini.

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal, informeaza…

- Salariile bugetarilor nu vor fi taiate, ci doar ajustate in jos , a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, astazi, intr-o conferința de presa. Potrivit ministrului Muncii, se știa inca din luna mai a lui 2017 ca vor scadea salariile pentru 3% dintre bugetari, mai ales ca acesta spune ca a anunțat…

- Ionel Danca a prezentat un document intern al Ministerului Muncii trimis catre ANAF aratand ca acesta demonstreaza ca liderii PSD au stiut ca transferul contributiilor sociale anuleaza majorarea salariilor cu 25% si va duce la scaderea veniturilor din administratia publica. 'Doamna ministru Lia Olguta…

- Cu toate ca mai multe categorii de bugetari s-au plans ca, in urma Legii salarizarii si a transferului contributiilor, li s-au redus veniturile, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca acest lucru nu s-a intamplat. „Salariile bugetarilor nu scad. Adevaratele cresteri se vor vedea in 2019”,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. "Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- PNL a anuntat,luni, ca va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, afirmand ca in timp ce indemnizatiile demnitarilor cresc,salariile mai multor categorii vor scadea pentru ca nu a facut nimeni un studiu privind transferul contributiilor de la

- In timp ce sindicatele se plang ca angajatii din sistemul bugetar pierd intre 30 si 40 la suta din salariu, ca urmare a aplicarii legii salarizarii si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat, deputatii castiga incepand din aceasta luna 800 de lei in plus. Este vorba despre deputatii fara…

- "Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa, nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook. Ei reamintesc declaratiile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Este scandal imens pe salariile din sistemul bugetar. ȘTIRIPESURSE.RO a aflat cum s-au calculat salariile bugetarilor, conform Legii-cadru nr. 153/ 2017. Legea salarizarii unitare a intrat in vigoare de la 1 iulie, dupa cea fost promulgata de Presedintele Romaniei. Atat pe parcursul dezbaterilor…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Ministerul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, ca 3% dintre bugetari vor avea salariile scazute ca urmare a intrarii in vigoare a legii salarizarii, precizand ca venitul de la buget al presedintelui Romaniei este cu 40% mai mic. "3% dintre bugetari vor avea salarii scazute.…

- Februarie este luna in care se incaseaza primele salarii modificate, asa cum prevede legea salarizarii. In timp ce unii bugetari se vor bucura de lefuri mai mari, exista si angajati ai statului care vor primi salarii mai mici. Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a venit cu clarificari…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat luni ca 3% dintre bugetari vor avea salariile taiate de la 1 ianuarie, in urma aplicarii Legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor la angajat.

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020”, a spus ministrul Muncii. Ea a precizat: „In 2016 am avut un buget de cheltuieli salariale de 58 de miliarde de lei. In anul…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Proiectul de modificare a legii privind violenta in familie se afla pe lantul de avizare si va fi transmis foarte curand la Parlament, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile de specialitate din Parlament. Ea a fost intrebata cum…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- Nici nu au lansat bine ideea unor mitinguri de amploare in Capitala si in marile orase din tara, ca unii social-democrati au inceput deja mobilizarea sustinatorilor. Primii la start sunt cei din organizatia PSD Dolj, care anunta, pe Facebook, organizarea unei manifestatii de proportii in Craiova.Anuntul…