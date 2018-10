Stiri pe aceeasi tema

- In satul Amara, comuna Balta Alba, a fost identificat luni al patrulea focar de pesta porcina africana, conform unui comunicat al Prefecturii Buzau, scrie www.agerpres.ro. ‘Virusul PPA a fost confirmat la un porc domestic mort intr-o gospodarie din satul Amara, comuna Balta Alba, unde exista un numar…

- Pompierii braileni au reusit luni dimineata sa stinga incendiul care cuprinsese o hala a uneia dintre cele mai mari ferme din judet, de la Tichilesti, aproximativ 1700 de porci murind asfixiati sau arsi.

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, un paznic a anuntat luni dimineata un incendiu la o ferma din Tichilesti. Trei masini de interventie s-au deplasat la locul incendiului. Din primele date, focul se manifesta intr o hala a fermei Romsoci din Tichilesti unde sunt circa…

- Pesta porcina africana nu poate fi oprita decat daca statul ia toți porcii din micile gospodarii și ii duce in ferme conduse de profesioniști. Este opinia unui mare crescator de porci din județul Braila care a pierdut zeci de mii de animale din cauza virusului agresiv, scrie Mediafax. El considera…

- Buzaul este amenintat de virsul pestei porcine din toate partile. Duoa focarele deja cunoscute, in Braila si Ialomita, un focar a fost depistat si in judetul Ilfov. In aceste conditii, autoritatile sanitar-veterinare din judetul Buzau au decis sa intensifice masurile de contracarare a raspandirii virsului…

- Alerta epidemilologica in judetul Calarasi. Pesta porcina africana a fost confirmata, miercuri, 15 august, in doua gospodarii din comuna Borcea, localitate aflata la granita cu judetul Ialomita, la doi pasi de municpiul Fetesti.

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au confirmat alte trei focare de pesta porcina in localitatile Marasu, Bandoiu si Magura, din Insula Mare a Brailei, dupa cele descoperite la Frecatei, Bertestii de Jos si Stancuta.

- Numarul focarelor de pesta porcina africana din judetul Braila a ajuns la 13, dupa ce virusul a mai fost confirmat in trei localitati din Insula Mare a Brailei, potrivit informatiilor furnizate miercuri de Directia Sanitar Veterinara (DSV) Braila. Cele trei noi focare au fost confirmate…