Primetime Emmy 2019 -''Game of Thrones'', desemnat cel mai bun serial dramatic

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile televiziunii americane", a fost dominata de productiile "Game of Thrones" si "Fleabag". Prezentam mai jos lista celor mai importante trofee atribuite duminica seara la Los Angeles. Cel mai bun serial dramatic…

- "Fleabag" a fost desemnat cel mai bun serial de comedie la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizata duminica seara la Los Angeles, relateaza AFP si Reuters. La categoria "cel mai bun serial de comedie" au fost nominalizate productiile "Barry", "Fleabag", "Russian…

- Jodie Comer a fost desemnata cea mai buna actrita in rol principal intr-un serial dramatic, gratie interpretarii sale din productia TV "Killing Eve", la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizata duminica seara la Los Angeles, relateaza AFP. La aceasta categorie…

- Billy Porter a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor distribuit in rolul principal dintr-un serial dramatic, gratie evolutiei sale din productia de televiziune "Pose", informeaza AFP. La aceasta categorie au fost nominalizati actorii Bob Odenkirk ("Better…

- Gala Emmy Awards din acest an se va desfasura fara gazda, dupa ce editia din 2018 a inregistrat o scadere a audientei, relateaza DPA. Presedintele Fox Entertainment, Charlie Collier, a confirmat miercuri, ca in acest an Gala premiilor Emmy, programata pentru luna septembrie, nu va avea gazda, informeaza…

- Nominalizarile la Premiile Emmy 2019 au fost anunțate marți, pentru cea de-a 71-a ediție a galei de premiere a celor mai bune producții de televiziune. Favorit la Premiile Emmy 2019 este postul HBO, care are 32 de nominalizari pentru serialul care a doborat recordurile la audiența, "Game of Thrones",…

- HBO si saga sa medievala "Game of Thrones" conduc in topul nominalizarilor la premiile Emmy, informeaza Reuters. HBO a obtinut 137 de nominalizari, dintre care 32 pentru "Game of Thrones", fiind urmat de Netflix, cu 117 nominalizari. Comedia Amazon Studio "The Marvelous Mrs Maisel" a primit 20 de nominalizari,…