Stiri pe aceeasi tema

- Phoebe Waller-Bridge a fost desemnata cea mai buna actrita distribuita in rolul principal dintr-un serial de comedie, datorita interpretarii sale din productia TV "Fleabag", la gala premiilor Primetime Emmy 2019, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Sosirea vedetelor pe covorul rosu al galei Primetime Emmy, care va avea loc duminica noapte la Los Angeles, va fi transmisa in direct de postul de televiziune E!, potrivit news.ro.„Live from E!: The 2019 Emmy Awards”, prezentata de Giuliana Rancic si Jason Kennedy, va incepe, in noaptea de…

- Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Angela Bassett si Zendaya se numara intre personalitatile care vor inmana trofee la gala Primetime Emmy de anul acesta, potrivit news.ro.Cea de-a 71-a ceremonie de acordare a premiilor prin care Television Academy recompenseaza cele mai bune productii pentru…

- Media a relatat recent ca actorul premiat cu Oscar, in varsta de 51 de ani, s-ar fi despartit de Holmes, dupa o relatie de sase ani. In weekend, Foxx a fost vazut plecand dintr-un club de noapte din Los Angeles tinandu-se de mana cu cantareata Sela Vave, dand nastere speculatiilor potrivit…

- Compania pe care o deține celebrul actor Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata pentru șase milioane de dolari. Aceasta este acuzata, printre altele, ca a vizionat 55 de episoade din serialul "prietenii tai" ]n patru zile de munc[. Potrivit Variety, Chase Robinson, care a fost pana de curand…

- Serialul "Game of Thrones" a doborât un record marți, la Emmy Awards, Oscarul televiziunilor americane, cu 32 de nominalizari, scrie AFP.Celebrul serial produs de HBO, al carui ultim sezon a fost difuzat în acest an, devanseaza "The Marvelous Mrs. Maisel", seria…

- Ultimul sezon al serialului HBO a primit 32 de selectii, cele mai multe primite vreodata de un serial intr-un singur an, iar productia Amazon Prime, 20. Intre serialele care se regasesc in lista se numara „Killing Eve" - actritele Jodie Comer si Sandra Oh au fost nominalizate la aceeasi categorie,…

- Site-ul TMZ scrie ca paramedicii au fost solicitati, joi, la locuinta din Los Angeles a lui Steve Adler in jurul orei locale 6.30 Adler a fost transportat la spitalul local, unde este tratat pentru o rana prin injunghiere in stomac. Rana nu i-ar pune viata in pericol. Circumstantele in care s-a petrecut…