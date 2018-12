Stiri pe aceeasi tema

- PRIMER: “Declinul continua inacceptabil in productia de medicamente din Romania. In conditiile in care piata farmaceutica a crescut in ultimul an cu peste 11%, avansul pentru medicamentele fabricate in tara este...

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania solicita autoritatilor sa intervina in reglementarea domeniului productiei de medicamente, deoarece, in caz contrar, in trei ani, Romania va ramane fara medicamente din productia interna, conform unui comunicat. "Declinul continua…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.Productia…

- Performanta „spectaculoasa” din sectorul agricol se datoreaza investitiilor majore din acest sector, agricultura romaneasca facand pasi majori spre modernizare, ale carei efecte se vad in productiile tot mai mari, potrivit analistilor KeysFin, citați de Agerpres. Acestia semnaleaza ca Romania inregistreaza,…

- Reprezentantii Federatiei SANITAS apreciaza inacceptabil ca unele categorii profesionale din sanatate sa nu beneficieze de cresterile salariale promise pentru anul viitor prin Legea salarizarii. Consiliul National al Federatiei SANITAS din Romania ia act, cu ingrijorare, de declaratiile din ultimele…

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franta, Italia si Germania, informeaza Eurostat, potrivit Mediafax. Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 ...

- Doua evenimente importante țin capul de afiș in aceasta saptamana in Parlamentul European. Luni, Comisia LIBE a Parlamentului European va avea o sedinta extraordinara pentru a avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitor la situatia din Romania,…

- In baza Legii offshore, 50% din productia de gaze va fi tranzactionata pe piata din Romania, pe langa redevente statul urmand sa primeasca si impozitul pe venitul suplimentar, a spus luni Liviu Dragnea, la finalul sedintei grupului social-democratilor din Camera Deputatilor.