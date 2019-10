Primele zece locuri din Topul Național al Firmelor 2019 au o cifră de afaceri de 178 miliarde de euro Cifra de afaceri cumulata a companiilor din primele zece locuri din Topul Național al Firmelor 2019 este de 178,48 miliarde de euro, in creștere cu 8,17% fața de anul precedent arata un comunicat al CCIR. Citește și: Informații incredibile! De unde a fost extras ADN-ul Alexandrei Maceșanu Profitul din exploatare al companiilor a insumat 14,87 miliarde euro, o creștere procentuala de 6,98%. Ponderea profitului din cifra de afaceri s-a menținut constanta in 2019, fața de anul anterior, profitul din exploatare reprezentand 8,42% din cifra totala de afaceri, ceea ce indica o menținere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

