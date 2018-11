Primele trei cazuri de gripă AH1 din acest sezon rece Primele trei cazuri de gripa AH1 din acest sezon rece Foto: Arhiva. Primele trei cazuri de gripa confirmate cu virusul A H1 din sezonul rece 2018-2019 au fost înregistrate saptamâna trecuta - anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile. Au fost depistate si patru cazuri de îmbolnavire cu o simptomatologie gripala asemanatoare fara a fi confirmate de analizele de laborator. Numarul total de infectii respiratorii acute din aceasta perioada a fost de peste 92 de mii de cazuri, cu aproape 10% mai mare comparativ cu cele… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 13 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a depasit 15.400, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Conform CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate…

- 13 noi cazuri de rujeola confirmate in ultima saptamana Un numar de 13 noi cazuri de rujeola au fost confirmate în sapte judete si municipiul Bucuresti în perioada 15 - 19 octombrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri…

- Un numar de 15 noi cazuri de rujeola au fost confirmate in capitala si in doua judete in perioada 24 – 28 septembrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate,…

- 15 noi cazuri de rujeola confirmate in capitala si in Jud.Buzau si Calarasi 15 noi cazuri de rujeola au fost confirmate în capitala si în judetele Buzau si Calarasi în perioada 24 - 28 septembrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,…

- Ministerul Sanatatii anunța ca pana in prezent, au fost inregistrate 196 de cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile si 21 de decese, scrie Mediafax.In sezonul 2018, din data de 2 mai pana in data de 13 septembrie, au fost inregistrate 196 cazuri de meningite/meningo-encefalite…

- 78 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana 78 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate în ultima saptamâna. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, cele mai multe dintre acestea au fost raportate în judetele…

- Alte 78 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, cele mai multe fiind in Prahova si Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (C...

- Ministerul Sanatatii anunța ca pana in prezent, au fost inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile si 12 decese, insa persoanele din urma sufereau si de alte afectiuni. Ministerul mai arata ca nu este vorba de o epidemie.“Conform datelor…