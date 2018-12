Stiri pe aceeasi tema

- La putin timp dupa ce l-a confirmat pe Mihai Teja (40 de ani) in functia de antrenor principal al celor de la FCSB, Gigi Becali (60 de ani) a anuntat ca a rezolvat transferurile lui Iulian Cristea (24 de ani), de la Gaz Metan Medias, si Andrei Cristea (34 de ani), de la Poli Iasi....

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit cum l-a convins Mihai Teja sa-l numeasca antrenor la echipa roș-albastra și ca deja a rezolvat doua transferuri: fundașul Iulian Cristea și atacantul Andrei Cristea. "Am vorbit cu el și mi-a placut ca are personalitate. A zis «Nea Gigi, vrei posesie? Atunci lasa-ma…

- Mihai Teja, noul antrenor de la FCSB, pregatește deja transferuile pentru echipa roș-albastra. Deși Gigi Becali ii vrea pe Carlos Fortes și Iulian Cristea, Mihai Teja are pe lista alți doi juatori de la Gaze Metan Mediaș. Noul antrenor de la FCSB vrea sa ii aduca pe Antoni Ivanov și Boubacar Fofana,…

- Gigi Becali a anunțat astazi ca a reușit transferul lui Andrei Cristea (34 de ani), deși oficialii de la Poli Iași susțin ca atacantul nu va pleca la FCSB. Finanțatorul FCSB susține ca l-a semnat și pe Iulian Cristea (24 de ani) de la Gaz Metan, care poate juca fundaș și mijlocaș defensiv. "L-am luat…

- Patronul Gigi Becali a anunțat astazi ca antrenorul Nicolae Dica a demisionat de la FCSB, dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-2. ”Da, m-a sunat aseara, mi-a spus, «nea Gigi, eu nu țin de scaun, nu sunt omul banului, va mulțumesc oricum pentru ca mi-ați dat șansa de a antrena Steaua, ca ați avut incredere…

- Cristi Pustai, directorul sportiv de la Gaz Metan, a vorbit despre interesul FCSB pentru Darius Olaru, Iulian Cristea, Carlos Fortes și Mihai Teja, antrenorul medieșenilor "Mai avem vreo 12 jucatori și daca ni ia pe toți e foarte bine. E un grup bun aici la Mediaș. Nu știu de ce se discuta de jucatori…

- Gaz Metan Medias s-a impus pe terenul celor de la Sepsi, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 11-a din Liga 1. Gazdele au inceput mai bine si au marcat dupa o jumatate de ora prin Hamed, dar in minutul 38 Iulian Cristea a egalat cu o lovitura de cap din careu. Mediesenii au dat lovitura in ultimul minut…

- Andrei Cristea (34 de ani) a fost vizibil nemulțumit in minutul 72 al partidei dintre Gaz Metan și Poli Iași, scor 1-0, cand a fost schimbat de antrenorul Flavius Stoican. Atacantul a fost inlocuit cu Lewis Enoh și a inceput sa injure, gesticuland nervosm in momentul in care a ajuns in dreptul bancii…