Primele taxiuri electrice din România vor circula în municipiul Suceava Potrivit viceprimarului, Suceava este primul oras din tara ce a atribuit licente de transport persoane in regim de taxi pentru autovehicule electrice. Harsovschi a precizat ca procedura de atribuire a 15 autorizatii de taxi, dintre care opt pentru autovehicule cu propulsie integral electrica, iar sapte pentru celelalte autovehicule cu motor termic, s-a declansat la sfarsitul lunii iunie. Dintre cei 33 transportatori inscrisi pe listele de asteptare, zece au depus cereri de participare cu 14 autovehicule, dupa analizarea documentatiilor fiind atribuite 11 autorizatii de taxi, patru pentru autovehicule… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat luni ca a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in programele Rabla si Rabla Plus, ca urmare a aprobarii dosarelor de finantare in sedintele Comitetului de Avizare din data de 27 si 30 august. Programul Rabla este de stimulare…

- Bucuresti, 12 aug /Agerpres/ - Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a avizat, luni, 331 de dosare in cadrul programelor "Rabla" si "Rabla Plus" destinate persoanelor juridice, respectiv un dosar pentru instalarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Zalau. …

- Pentru Programul "Rabla" au fost acceptate 138 de dosare pentru 212 autovehicule si trei contestatii pentru patru autovehicule, iar pentru Programul "Rabla Plus" au fost acceptate 29 de dosare pentru 72 autovehicule dintre care 65 pur electrice si sapte electrice hibride.Listele persoanelor…

- Vanzarile de mașini electrice au crescut in mod spectaculos in Romania in acest an datorita succesului major inregistrat de programul Rabla Plus. Datele oficiale publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in țara noastra au fost comercializate in total 557…

- Pentru Programul Rabla au fost acceptate 192 de dosare pentru 348 de autovehicule si o contestatie pentru un autovehicul. Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate 33 de dosare pentru 61 de autovehicule, dintre care 56 pur electrice si 5 electrice hibride. Listele persoanelor juridice…

- Comitetul de avizare din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat alte 73 de dosare de finantare pentru Programele ‘Rabla’ si ‘Rabla Plus’ pentru persoanele juridice. Astfel, potrivit unui comunicat de presa al AFM, transmis vineri AGERPRES, pentru Programul ‘Rabla’ au fost acceptate…

- Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a avizat, vineri, 209 dosare in programele "Rabla" si "Rabla Plus" destinate persoanelor juridice, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei, transmis AGERPRES. Astfel, in aceasta etapa, pentru Programul "Rabla" au fost acceptate…

- Astfel, in aceasta etapa, pentru Programul "Rabla" au fost acceptate 175 dosare pentru 279 autovehicule, in timp ce pentru Programul "Rabla Plus" au fost aprobate 34 dosare pentru 116 autovehicule, dintre care 16 electrice hibride si 100 pur electrice. De asemenea, AFM a acceptat o contestatie pentru…