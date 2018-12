Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez, Edouard Philippe, a recunoscut ca guvernul sau a facut „greseli” in gestionarea protestelor „vestelor galbene” si a precizat ca masurile luate de Franta pentru a le face pe plac protestatarilor vor costa 10 miliarde de euro si vor duce deficitul bugetar in 2019 peste limita impusa…

- Din acest motiv, seful statului francez si-a anulat deplasarea planificata la Biarritz pentru lansarea presedintiei franceze a G7. El va fi inlocuit de Jean-Yves Le Drian, ministrul afacerilor externe, a precizat presedintia, citata de France Presse. Cu aceasta ocazie, Emmanuel Macron urma…

- Deficitul bugetar al Frantei va depasi, probabil, limita de 3% din PIB permisa de tratatul Uniunii Europene si va ajunge la 3,4% , potrivit estimarii presedintelui Adunarii Nationale, Richard Ferran, citata de Le Journal du Dimanche și Reuters . Deficitul bugetar va crește cu circa 10 miliarde de…

- Mii de protestatari au ieșit sambata pe stazile orașelor din Franța in al cincelea weekend de demonstații la nivel național impotriva guvernului și a lui Emmanuel Macron, in ciuda apelurilor de a se renunța la proteste din cauza atacului din Strasbourd de saptamana aceasta, transmite Reuters.UPDATE…

- Sute de opozanti pro-rusi din Muntenegru au purtat duminica veste galbene, devenit simbolul tulburarilor sociale in Franta, in timpul unei manifestatii impotriva unor procese lansate impotriva a doi dintre liderii lor, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Vrem sa facem ca in aceasta tara sa…

- Banca Centrala a Frantei si-a redus luni la jumatate, de la 0,4% la 0,2%, estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de Produsul Intern Brut al Frantei in trimestrul patru, ca urmare a impactului manifestatiilor 'vestelor galbene' asupra majoritatii sectoarelor economiei, informeaza AFP.…

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- O persoana a murit si peste 400 au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre „veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.