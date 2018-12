Primele simptome de sarcină. Tu cunoşti aceste semne de sarcină? Imediat dupa concepere, dureaza aproximativ o saptamana pana ce ovulul fertilizat se instaleaza in uter. Din acest moment e posibil sa intalniti diverse simptome ale unei posibile sarcini. In aceasta perioada, nivelul hormonilor incepe sa se schimbe, iar organismul reactioneaza la aceste schimbari. In continuare va prezentam primele simptome de sarcina: 1. Cresterea frecventei urinarii In continuare va prezentamsimptome de: 1.frecventei urinarii Urinatul mai des decat de obicei este unul din simptomele sarcinii. Schimbari ale nivelului de hormoni produs de implantarea ovulului in uter, in special hormonul HCG („gonadotropina corionica umana")… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

