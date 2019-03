Primele simptome de sarcină: 12 semne că eşti gravidă Hormonii se elibereaza instantaneu, iar corpul incepe deja sa se transforme, generand simptome sarcina, cu mult inainte ca orice test de sarcina sa dea un rezultat concludent.



Primele simptome de sarcina #1: Sani durerosi



Sanii sunt foarte sensibili la hormoni. Dupa fertilizarea ovulelor, incepe productia de progesteron si hCG. Acestea sporesc circulatia sangelui, sanii se umfla, conducand la senzatia de sani grei.



Primele simptome de sarcina #2: Crampe



Femeile pot resimti crampe asemanatoare cu cele din timpul menstruatiei sau din prerioada premenstruala.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

