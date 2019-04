Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Scoarța vor sa prinda hoții de lemne cu ajutorul camerelor de supraveghere. Comuna va fi impanzita cu camere video. Primele au fost deja instalate. Primarul susține ca, in acest fel, sunt ajutați și polițiștii...

- O prahoveanca in varsta de 50 de ani a a avut parte de un sfarsit cumplit. Femeia a murit, dupa ce a fost lovita in gat de o tabla desprinsa dintr-un acoperis de vantul extrem de puternic. Incidentul șocant a avut loc sambata dupa amiaza, in comuna Manesti din judetul Prahova. Femeia a iesit in curtea…

- Autoritațile aeronautice civile din Brazilia, Columbia, Panama și Mexic au anunțat suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737 MAX, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti, informeaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax. Brazilia a fost prima țara importanta…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi seara, bugetul federal al țarii, evitandu-se astfel un blocaj guvernamental. Proiectul aprobat presupune alocarea unor sume de bani pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul. Republicanii și democrații au ajuns la o ințelegere privind bugetul federal…

- Proiectul de buget pe 2019 este unul "science fiction", iar PNL va veni cu "amendamente de substanta", care sa ajute la imbunatatirea acestuia, a declarat vineri presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Un buget science fiction, pentru ca se bazeaza pe niste fictiuni in ceea ce priveste bazele acestui…

- Proiectul prevede amenzi de 5% din cifra de afaceri aplicate unei firme, in cazul in care aceasta include in contracte clauze abuzive. Insa, deseori, caracterul abuziv al unei taxe este decis de instanța. Semnalul de alarma a fost tras zilele acestea de catre firma de consultanța Deloitte,…

- Polițiștii din Dambovița cauta, joi seara, un șofer care a accidentat grav un barbat de 56 de ani, in localitatea Moțaieni, apoi a plecat de la locul impactului. Primele informații arata ca victima tocmai cobora dintr-o mașina staționata, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase,…

- Pasapoartele simple electronice vor fi iarași modificate, asta dupa ce – anul trecut – a fost schimbata durata lor de valabilitate de la 5 ani la 10, pentru cei care au atins varsta majoratului. MAI a cerut atat modificarea formei, cat și a conținutului lor. Proiectul propus de MAI a fost adoptat de…