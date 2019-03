Stiri pe aceeasi tema

- Primele semne care apar in toate tipurile de cancer. Nu ignora aceste simptome Primele simptome care apar in toate tipurile de cancer. Este esential sa puteti detecta din timp cancerul, inainte de a se raspandi in organism si a avansa. Simptomele generale ale cancerului: Scadere in greutate inexplicabila :cele…

- Vești proaste pentru romani. Chiar daca economia merge inca bine, momentul in care se va instala criza nu este deloc departe. Deja evoluțiile din zona exporturilor, a construcțiilor și a indicatorilor de incredere in economie semnalizeaza venirea crizei.

- O condiție impusa de OUG 114/2018 specifica faptul ca numai firmele de construcții a caror cifra de afaceri rezulta in proporție de 80% numai din aceasta activitate pot aplica taxele salariale reduse. Ce probleme apar cu salariile angajaților puteți afla din articolul de AICI > .

- 1. Probleme ale tractului gastrointestinalSimptomele sunt asociate cu balonarea, diareea, dureri abdominale, greturi, constipatie. Multi oameni au pus gresit diagnosticul de sindromul colonului iritabil (SCI). Studiile au confirmat ca 10-15% din populatia lumii sufera de SCI. Insa diagnosticul…

- Desi, la prima vedere, raceala si gripa au manifestari comune, fiecare are particularitati ce le diferentiaza una de cealalta. Astfel, inca de la debut, organismul ofera semnale distincte ce ajuta la deosebirea acestor doua tipuri de viroze respiratorii, iar pacientul poate lua din timp masurile corecte…

- ToatE lumea credea cE Justin Bieber xi sotia lui, Hailey Baldwin, duc o viatE de poveste. Lucrurile insE, nu stau chiar axa. Hailey Baldwin a mErturisit cE se luptE anxitatea xi cu lipsa de incredere. SE fie probleme in relatia lor sau doar blondina are nevoie de ajutor?

- Ficatul este un organ extrem de muncitor, care-și face treaba aproape neauzit. Nu prea se face simțit nici atunci cand sufera din cauza bolilor sau cand il „atacam” cu alimente și lucruri care-i fac rau. Redam un fragment dint-un interviu cu prof. dr. Alexandru Oproiu, medic primar gastroenterologie,…

- Ciroza hepatica este forma extrema a fibrozei hepatice, in care apare dezorganizarea completa a arhitecturii tesutului hepatic, scrie realitatea.net.Orice suferinta cronica hepatica, indiferent de factorul care o cauzeaza, evolueaza in timp cu aparitia inflamatiei, necrozei celulare si in…