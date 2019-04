Stiri pe aceeasi tema

- Primele secvențe din urmatorul film Star Wars, și numele peliculei - "The Rise of Skywalker", au fost prezentate la evenimentul annual din Chicago dedicat celebrei francize, potrivit Guardian . Trailerul și cele cateva fotografii, prezentate de regizorul JJ Abrams și cațiva membri cheie…

- [caption id="attachment_44875" align="alignleft" width="205"] Doina Harea[/caption] Incepand cu luna martie, calarașeanca Doina Harea face parte din echipa ”Expresul”. Deci, ea va scrie despre tot ce se intampla in Calarași. Doina a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicarii de la Universitatea…

- Studentul chinez decedat dupa ce a sarit din tren va fi declarat cetațean de onoare al Municipiului Bacau. Tanarul chinez urma sa implineasca 17 ani pe 15 martie, chiar in ziua in care proiectul de hotarare a Consiliului Local va fi supusa dezbaterii. Yuguo Yin a fost gasit mort in apropiere de calea…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine o conferinta de la ora 14.30 in Sala A1 a Universitatii de Vest, pentru studentii de la Stiinte Politice. Tema vizeaza viitorul Uniunii Europene, iar fostul presedinte nu va raspunde la intrebari privind politica interna. Train Basescu va tine conferinta la invitatia…

- In perioada 4-8 martie 2019, Centrul de Relații Internaționale al Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu implicarea Erasmus Student Network Alba Iulia, organizeaza a doua ediție a targului Erasmus+ (UAB’s Erasmus+ Fair 2nd Edition), marcand și celebrarea la nivel internațional a evenimentului…

- In ultimii 14 ani, 30 de studenti si-au obtinut licenta in cadrul Universitatii de Constructii din Bucuresti fara sa fi urmat cei patru ani de studii, fara sa dea examene in sesiuni si fara sa sustina examenul de licenta. Persoana vinovata ar fi chiar secretara-sefa a Facultatii de Geodezie, care a…

- Municipiul Alba Iulia, in calitate de partener transnational in cadrul proiectului „The impact of the euroscepticism on the construction of Europe”, din cadrul Programului „Europa pentru Cetateni”, va invita sa participati, in data de 15 februarie 2019, incepand cu orele 12.30, in Amfiteatrul A9 al…

- Un vortex polar a dat peste cap, la sfarșitul lunii ianuarie, Statele Unite ale Americii. In urma fenomenului natural, care a adus temperaturi foarte scazute și cantitați impresionante de zapada, au murit 12 oameni. Printre cei 12 oameni morți se afla și un student in varsta de 18 ani al Universitații…