- In urma rezultatelor de la Institutul de Medicina Legala, Mario Iorgulescu ar fi consumat cocaina in noaptea in care s-a produs accidentul cumplit. De asemenea, fiul lui Gino Iorgulescu avea o alcoolemie de si 1,96 g/l de alcool in sange Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele…

