- Orasul Sydney a anuntat marti primele restrictii majore la consumul de apa din ultimul deceniu pentru a face fata unei crize severe provocate de seceta care afecteaza continentul australian, relateaza AFP. Guvernul statului australian New South Wales a declarat ca zona Sydney se confrunta cu una din…

- Șapte companii din zece intarzie sa-și plateasca facturile, fapt care duce la accentuarea blocajului financiar, iar durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile, arata o analiza Frames și Train Your Brain.In condițiile in care nu dispun de resurse…

- Autoritatile din Coreea de Nord au anuntat ca tara este afectata de cea mai severa seceta din ultimele patru decenii, in contextul in care un raport al mai multor agentii ONU a indicat ca aproximativ 10 milioane de nord-coreeni se confrunta cu „lipsuri alimentare grave”, informeaza postul ABC Ne. Agentia…

- Avionul a fost constrans, din motive inca necunoscute, sa revina pe aeroportul Moscova-Seremetievo, la cateva minute dupa decolarea spre Murmansk (nord). Primele surse invocau un incendiu la bord dar o inregistrare video publicata la cateva ore dupa accident arata aparatul atingand pista, dupa care…

- Romania a inregistrat, in primele 2 luni, un nivel record al investitiilor straine directe, depasind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel dupa criza economica, a declarat, joi, in deschiderea sedintei de guvern, prim-ministrul Viorica Dancila. "As dori sa punctez cateva date care dovedesc ca economia…

- Intr-o economie vulnerabila, pe fondul lipsei investiților pe termen mediu și lung și a instabilitații fiscale, multe dintre companii au ales in 2019 sa iși conserve resursele financiare, mergand pe dezintermediere, iar efectele se vor vedea in slabirea unor lanțuri comerciale, cu efecte directe in…

- Au aparut semne ca recesiunea la nivel global ar putea veni mai repede decat era de așteptat. Ingrijorarile privind starea economiei mondiale s-au amplificat si au fost confirmate de Rezerva Federala Americana care a decis sa nu mai modifice dobanda de referinta. In plus, mai multi indicatori arata…