Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 18 februarie, in jurul orei 09:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul de Ordine Publica, au depistat un barbat de 51 de ani, din Jichișu de Jos, in timp ce conducea autovehiculul pe strada Florilor din municipiul Dej, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Oamenii legii au fost nevoiti sa porneasca in urmarirea unui tanar de 25 de ani, care nu s-a conformat semnalelor de oprire, acesta fiind blocat de autospeciala Politiei in zona statiunii Lacu Sarat.

- La data de 31 ianuarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cimpeni, impreuna cu politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni, l-au ... The post Tanar din Sohodol condamnat la inchisoare pentru tentativa de omor calificat, depistat și dus la penitenciar appeared first…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție, compartimentele Investigații Criminale, Ordine și Siguranța Publica, Sisteme de Securitate, au desfașurat marți o acțiune pentru verificarea modului in care este respectata legislația referitoare la protecția și paza bunurilor,…

- Politistii de frontiera, independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate, au retinut anul trecut in vederea confiscarii 4.670.000 pachete tigari de contrabanda, in valoare de peste 8,6 milioane de euro, informeaza un comunicat al Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balcești au acționat, ieri, pe raza orașului, pentru reducerea riscului rutier și prevenirea comerțului ilicit. In urma neregulilor constatate, atat in trafic, cat și la societațile comerciale controlate, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, de…

- Vremea rea le-a dat batai de cap șoferilor in trafic. Pe mai toate drumurile naționale și județene ploile și ninsorile au creat probleme. Polițiștii de la Serviciile Rutiere au ieșit in numar mare in strada pentru a-i tempera pe șoferi. Cu toate acestea inevitabilul s-a produs: Un mort și zece raniți,…

- Un protest al mișcarii „vestelor galbene” a avut loc, sambata, la Bruxelles, in aceeași zi in care mii de oameni au ieșit in strada la Paris pentru a-și arata nemulțumirea fața de politicile fiscale ale Guvernului. Poliția din Bruxelles a facut 70 de arestari, sambata, in urma protestelor mișcarii „vestelor…