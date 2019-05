Stiri pe aceeasi tema

- "De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg de ce si nu pot sa fiu decat surprins si impresionat. In acest context doresc sa fac…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost extradat in Romania și incarcerat la penitenciarul Rahova. Intr-o scrisoare transmisa prin intermediul avocatului, Mazare susține ca se va descurca in pușcariile din Romania, asta dupa ce a vazut condițiile inumane in care a fost tratat in Madagascar.Citește…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a fost escortat cu Poliția pana la Penitenciarul Rahova.Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Citește…

- Aeronava in care se afla fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a aterizat, luni seara, pe Aeroportul Henri Coanda București, cu o intarziere de 20 de minute, din cauza furtunii.Fostul edil…

- Avem primele fotografii cu Radu Mazare, fostul primar al Constanței care este adus astazi in țara, dupa fuga din Madagascar. Mazare are de executat noua ani de inchisoare și a fost prins recent in...

- Radu Mazare a fost considerat un personaj monden al Romaniei, deși deținea o funcție publica ce implica rigoare. Dupa ce a plecat din țara, nu prea s-a mai știut mare lucru de fostul primar al Constanței, dar lucrurile s-au schimbat brusc. Radu Mazare se afla, din decembrie 2017, in Madagascar, acolo…

- Potrivit unui declaratii prezentate, marti seara, de Antena 3, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, sustine ca a obosit sa lupte cu "statul roman abuziv". „Daca instanta aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru ca am obosit sa lupt, am luptat destul…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost arestat, recent, in Madagascar, iar acum se așteapta ca acesta sa fie extradat in Romania.Puțini știu, insa, ce mega-afacere are Radu Mazare in Madagascar, dar și ce legaturi are cu un trib malgaș, cu care a ... Citește AICI ce MEGA-AFACERE…