- Andrei Caramitru, unul dintre liderii de opinie din USR, il contrazice pe Klaus Iohannis si afirma ca sunt necesare taieri de pensii si salarii, pentru a fi evitat falimentul. Caramitru propune o serie de masuri de austeritate care sa ii vizeze doar pe cei cu venituri de peste 4500 de lei pe luna.CITESTE…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat marti ca pentru motiunea de cenzura au semnat pana in prezent 238 de parlamentari, dintre care 20 sunt din partea ALDE. "In momentul acesta, din...

- Daca domnul Tariceanu vrea sa mergem in Parlament sa initieze o motiune de ceznura impotriva Guvernului din care a facut parte si atunci va pica acest Guvern Eu cred ca mai bine ar avea o discutie cu membrii din ALDE si ar lua cele mai bune hotarari. Prin aceste reclamatii impotriva propriilor…

- Organizatorii Salonului Auto de la Frankfurt se confrunta in acest an cu o serie de probleme de securitate din partea unui grup radical care s-a autointitulat "Rocks in the Gearbox" și care susține ca lupta pentru protejarea mediului inconjurator. Reprezentanții grupului au confirmat ca sunt raspunzatori…

- PSD e gata sa duca razboiul cu Klaus Iohannis la tribunal pe tema acuzațiilor de corupție formulate de șeful statului la adresa Guvernului. Anunțul a fost facut de Viorica Dancila in cadrul Comitetului...

- Sunt anunțate proteste masive la CFR. Angajații spun ca vor ieși in strada din toamna. In perioada 16 septembrie – 10 octombrie, lucratorii de la CFR vor protesta cate doua ore, de luni pana joi, in fața Ministerului Transporturilor, la Parlament și chiar in fața Guvernului. https://evz.ro/proteste-masive-la-cfr-angajatii-ies-in-strada.html

- Un miting de protest organizat sambata seara, in Piata Victoriei, este anuntat de patru organizatii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul…