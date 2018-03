Stiri pe aceeasi tema

- Primele 43 de proiecte pentru Centenar au fost aprobate. Unele au fost insa chiar de ras. Carte despre bolile romanilor sau campionat de fotbal intercomunal, idei pe care George Ivașcu le-a gasit la ministerul Culturii și care au fost, bineințeles, respinse. Altele, precum monumentul Marii Uniri de…

- Ministrul Culturii, George Ivașcu, a declarat vineri pentru Mediafax ca pentru monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia nu exista un contract semnat cu Mihai Buculei, iar pentru monumentul din Arad nu exista un acord privind amplasarea acestuia. Referindu-se la monumentul Marii Uniri din Arad,…

- Un numar de 68 de proiecte eligibile cu finantare de la Ministerul Culturii si 21 care se autofinanteaza au fost aprobate, vineri, in cadrul Comitetului interministerial dedicat pregatirii Centenarului. "In cadrul Comitetului interministerial de astazi am aprobat prima lista de proiecte…

- Alba Iulia, orasul din inima Transilvaniei și cetate-simbol a Marii Uniri a romanilor, a adoptat joi in Consiliul Local o Declarație de Unire cu Republica Moldova, „in semn de susținere a nazuințelor romanilor de peste Prut, in Anul Centenar".

- Alba Iulia, orasul din inima Transilvaniei și cetate-simbol a Marii Uniri a romanilor, a adoptat joi in Consiliul Local o Declarație de Unire cu Republica Moldova, „in semn de susținere a nazuințelor romanilor de peste Prut, in Anul Centenar", scrie infoprut.ro.

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a declarat ca actualul Guvern PSD are, anul acesta, cu totul alte preocupari decat aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Bogdan Gheorghiu a amintit ca la data de 27 martie 1918 Basarabia vota unirea cu Regatul Romaniei, urmata la 28 noiembrie de ...

- Romania este in Anul Centenar, dar la nivelul Guvernului sunt probleme foarte mari, asta dupa ce in Ministerul Culturii s-au pierdut mai multe contracte prin intermediul carora trebuie sa se construiasca monumente in marile orașe ale țarii.Premierul Viorica Dancila se implica in aceasta situație,…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat miercuri ca, potrivit unui act de la Ministerul Culturii, acesta a pierdut documentul de jurizarea prin care s-a decis construirea Monumentului Unitatii Nationale de la Alba Iulia. Acesta sustine ca respectivul contract nu este semnat, iar termenul de executie al…

- STIRIPESURSE.RO va informa ca la nivelul Guvernului și al Ministerului Culturii, in mod special. In luna martie, contractele nu sunt semnate, ba mai mult, se pare ca mai multe contracte, inclusiv cel pentru Monumentul Unirii de la Alba Iulia, au fost ratacite de catre funcționarii din Ministerul…

- Tatal lui Samoila Mârza, singurul fotograf al evenimentelor de la 1 Decembrie 1918, a vândut doi boi pentru a-i cumpara aparatul foto Samoila Mârza a ramas în istorie ca singurul fotograf al evenimentelor de la 1 Decembrie 1918, aparatul sau fiind cumparat dupa ce tatal…

- Avram Iancu, romanul ajuns cunoscut dupa ce a inotat intregul curs al Dunarii de la izvor pana la varsare, este unul dintre cei patru concurenti din Romania inscrisi in acest an la Arctic Ultra 6633, cel mai dur maraton de pe planeta. De profesie bibliotecar, Avram Iancu a reusit sa parcurga doar 60…

- Finalizarea construcției Monumentului Unirii de la Alba Iulia inainte de 1 decembrie 2018, data la care se aniverseaza Centenarul, este pusa sub semnul intrebarii deoarece Ministerul Culturii nu mai gasește contractul de jurizare prin care, in anul 1993, sculptorul Mihai Buculei a fost desemnat caștigatorul…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a anunțat, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, ca execuția Monumentului Unirii, ce ar trebui sa fie gata pana la 1 decembrie 2018 este pusa sub semnul intrebarii.

- Ministerul Culturii a pierdut contractul pentru concursul național de soluții caștigat de sculptorul Buculei, a scris, joi, deputatul de Alba, Florin Roman, pe Facebook. ”Bomba!!! De ce nu semneaza ministerul Culturii contractul pentru execuția Monumentului Unitații Naționale de la Alba Iulia, de 3…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, anunța o situație incredibila in anul centenar. Acesta spune ca Ministerul Culturii ar fi PIERDUT contractul pentru concursul național de soluții, caștigat de sculptorul Mihai Buculei. Din acest motiv, ministerul nu poate semna contractul pentru execuția Monumentului…

- Traficul aerian inregistrat in februarie la Aeroportul Internațional Timișoara este in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna februarie 2018, 117.991 pasageri au tranzitat aeroportul, cu 4,32% mai mult fața de februarie 2017 cand au fost inregistrați 113.103 pasageri. Astfel, in…

- Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza cea de – a XI – a editie a Targului de Pasti, in perioada 17 martie – 10 aprilie 2018. In Piata Victoriei vor fi amplasate tradiționalele casuțe, unde se vor comercializa oua incondeiate, dulciuri, cozonaci, pasca, flori,…

- Comisia Centenar ce functioneaza pe langa Consiliul Judetean (CJ) Suceava a finalizat calendarul actiunilor care urmeaza sa se desfasoare, in acest an, pentru a marca o suta de ani de la Marea Unire, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur.…

- Consiliul Judetean Suceava pregateste un nou proiect, sub numele "Zestrea Bucovinei", pentru a marca Anul Centenar. Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a organizat, marti, o intalnire la care au participat sefi de institutii, primari si persoane reprezentative din domenii care au ...

- Protopopiatul Roman Unit cu Roma, Greco Catolic din Alba Iulia organizeaza cu ocazia anului centenar 2018 ciclul de conferințe Alba Iulia și Marea Unire. Sunt evenimente prin care marcam Centenarul Unirii, facem cunoscuta contribuția Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco Catolice, la Marea Unire, dar…

- Muzeul National Cotroceni, in colaborare cu Muzeul de Arta Vizuala Galati si Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos, anunța vernisajul expoziției de fotografie "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari", marți,…

- Tribunalul Alba a demarat audierea martorilor in dosarul crimei din Partos, Alba Iulia, in care este judecat in stare de arest preventiv inculpatul Lupu Madalin Miki, acuzat de omor calificat si tentativa de omor calificat. Au raspuns la intrebari primele persoane care au ajuns la locul faptei.

- Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai si Episcopia Greco-Catolica de Oradea au demarat, miercuri, la sediul bibliotecii, "Conferintele Unirii", o serie de evenimente periodice dedicate Centenarului Marii Uniri. "Bunicul din partea mamei a participat la Marea Unire de la 1918, iar un unchi din partea…

- Surse din Occident au transmis ca o parte a celui existent la Biserica Neagra din Brașov este deja spre vanzare pe piața neagra din Europa. In An de Centenar, serviciile secrete ale Romaniei ar trebui sa fie in alerta. Grupul de istorici și oameni de arta cu care am discutat cu privire la conturarea…

- Lucrarile de reconstructie a Parcului Unirii din Alba Iulia, locul in care in 1918 peste 100.000 de romani transilvaneni s-au adunat pentru a proclama Unirea cu Romania, vor incepe in aprilie, primarul Mircea Hava dand joi asigurari ca vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. "Dorim sa reconstruim…

- Pregatirile pentru sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire, la Alba Iulia, au intrat in ”linie dreapta”. Administratia locala va investi mai multe milioane de euro in modernizarea zonei Parcului Unirii unde va fi amplasat si Monumentul Unirii.

- Parcul Unirii din Alba Iulia va capata o „noua fața” in acest an. Primarul Mircea Hava a dezvaluit joi, in cardul unei conferințe de presa, modificarile care vor fi facute in zona pentru a integra Monumentul Unirii, dar și pentru a pregati Alba Iulia pentru Centenar. Proiectul este spre finalizare și…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a prezentat, miercuri, exponatul lunii februarie – Credenționalul lui Vasile Goldiș. Credenționalul lui Vasile Goldiș este unul dintre cele mai importante documente deținute de muzeul albaiulian referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. El face parte…

- Anul acesta sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la momentul in care drumul Romaniei s-a schimbat definitiv. La 1 decembrie 1918, s-a scris o pagina fundamentala din prezentul nostru, din fiinta noastra romaneasca, din misiunea ce ne-a fost data de atunci si pentru totdeauna. La acea…

- Cel de-al optulea sezon al emisiunii „Romanii au talent“ va debuta la Pro TV la jumatatea lunii viitoare, pe 16 februarie. Show-ul, desfsurat sub sloganul „Marea Unire a Talentului“, va fi difuzat in fiecare vineri, de la ora 20.30.

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- Un tanar fotograf din Alba Iulia a refotografiat si reinterpretat vizual cliseele de sticla realizate de Samoila Marza la 1 Decembrie 1918, folosind aceeasi tehnica fotografica veche si un aparat de epoca, iar in anul Centenar vrea sa fotografieze, prin aceeasi tehnica denumita ambrotipie, 100 de…

- Mandri sa fim romani! Dragi maramureseni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nasterii statului modern, eveniment major in existenta si definirea identitatii noastre ca natie. Romania de astazi, un stat independent si suveran, membra a Uniunii Europene si a NATO, nu ar fi existat…

- “E salutara inițiativa de aducere in prim-plan a unor figuri ale Unirii care, cu siguranța, merita sa nu fie uitate. Pare a fi un trailer, dar ințeleg ca nu e. Problema e ca, dincolo de unele detalii nepotrivite (ex. Samoila Marza in uniforma armatei romane, in loc de cea austro-ungara), titlul de…

- În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sarbatoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859, iar, începând din 2016, aceasta data a devenit zi libera nelucratoare. "Mica Unire" s-a realizat când Adunarea Electiva a Țarii Românești s-a pronunțat pentru alegerea…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis tragedia din clubul Colectiv, trage un semnal de alarma pentru locuitorii din Alba-Iulia. Aceasta sustine ca un eveniment negativ ar urma sa afecteze orasul in foarte scurt timp. A

- In perioada 17 – 21 ianuarie, Ministerul Turismului participa la una dintre cele mai importante manifestari expoziționale de turism din lume: FITUR Madrid (Feria Internacional de Turismo – Targul Internațional de Turism), manifestare dedicata profesioniștilor din acest domeniu și publicului larg. Ținand…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Faptul ca Aradul a intrat in Anul Centenar nu mai e nicio surpriza. Inca din luna decembrie a anului trecut s-a inceput pregatirea manifestațiilor pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire. In acest context, Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a venit cu…

- Situația extrem de tulbure din PSD ar putea avea un final cu repercusiuni importante: premierul Mihai Tudose a pierdut sprijinul propriului partid și ar putea sa-și dea demisia in aceasta seara. Primele sale declarații la ieșirea de la Comitetul Executiv Național indica acest lucru: "O sa-mi dau demisia",…

- Intalnisem candva o expresie cu mare incarcatura de mirare, ce trebuia intoarsa pe toate fetele pentru a-i da sau inlesni adevarata esenta: „Ce-o da Blajul!”. In cele din urma m-am multumit cu ideea unui etalon, a unui cantar moral, cultural, dar si de demnitate si intelepciune, iar celelalte conotatii…

- TVR 2 pregatește un film documentar de excepție: „Ion I.C. Bratianu – Un constructor al Romaniei Mari”. Acesta face parte din seria de documentare ”Oamenii mari care au facut Romania Mare”. Echipa „Memorialul Durerii” aduce in atenția telespectatorilor TVR 2, sambata, 13 ianuarie, de la ora 14.00, un…

- Unirea din 1918 nu poate fi vazuta ca un simplu eveniment conjunctural, ci ca o implinire peste timp a unor asteptari, sperante si crezuri. Pentru Biserica Romana Unita cu Roma, momentul a fost o incununare a eforturilor episcopilor Teofil si Atanasie Anghel; a strigatului zbuciumat de luptator pentru…

- Romania a intrat deja in anul centenarului Marii Uniri, iar autoritațile ar trebui sa marcheze momentul cu manifestari impresionante și sa le ridice monumente celor care au unit Romania. In unele orașe din țara, administrațiile publice locale au anunțat deja cum celebreaza Centenarul Unirii.…

- Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital in primele zile ale noului an, avand simptome de toxiinfectie alimentara, cel mai probabil din cauza mancarii de la petrecerea din noaptea de Revelion, potrivit news.ro. Directia de Sanatate Publica Alba a deschis o…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Un pod iluminat, construit din metal si lemn, cu margini de sticla, va face legatura intre Monumentul Unirii de la Alba Iulia si Catedrala in care au fost incoronati Regii Ferdinand si Maria. Podul traverseaza cel mai important parc din oras si va fi armat astfel incat sa sustina sute de persoane.

- Documentația de urbanism care reglementeaza modul in care va fi amplasat Monumentul Unirii, in parcul din fața Catedralei Incoronarii din Alba Iulia, a fost aprobata joi, 28 decembrie, in ședința Consiliului Local. Pentru construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia a fost…