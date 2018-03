Primele nume confirmate la Neversea 2018. Una dintre trupe, intre preferatele Reginei Marii Britanii Primele nume confirmate la Neversea 2018. Una dintre trupe, intre preferatele Reginei Marii Britanii Line-up-ul celei de-a doua ediții a celui mai mare festival de pe litoralul romanesc, Neversea, vine cu premiere atat pentru fani cat și pentru artiști. Trupa irlandeza The Script va concerta pentru prima data în România. Au primit numeroase premii internaționale și se afla printre trupele preferate ale Reginei Elisabeta a Marii Britanii. Majestatea Sa a cerut de nenumarate ori concerte private cu trupa irlandeza, suverana Marii Britanii fiind un fan înfocat și al emisiunii… Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

Sursa articol si foto: ziuadecj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Line-up-ul celei de-a doua ediții a celui mai mare festival de pe litoralul romanesc, NEVERSEA, vine cu premiere atat pentru fani cat și pentru artiști. Trupa irlandeza THE SCRIPT va concerta pentru prima data in Romania, la festivalul NEVERSEA. Au primit numeroase premii internaționale și se afla printre…

- Trupa britanica Gorillaz a primit trofeul Brit Award pentru cel mai bun grup britanic, in timp ce hitul "Shape of You", al cantaretului Ed Sheeran, a castigat premiul pentru cel mai bun single britanic, in cadrul celei de-a 38-a editie Brit Awards. Grupul Gorillaz a fost nominalizata la…

- Primii artiști anunțați pentru ediția din acest an sunt: Afrojack, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Steve Aoki, The Prodigy, Bonobo, Loco Dice, Nina Kraviz, Solomun, Andy C, Dub FX, Flux Pavilion, Modestep, Noisia DJ SET, Pendulum DJ SET, Wilkinson DJ…

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…

- Primii artiști anunțați pentru ediția din acest an sunt: Afrojack, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Steve Aoki, The Prodigy, Bonobo, Loco Dice, Nina Kraviz, Solomun, Andy C, Dub FX, Flux Pavilion, Modestep, Noisia DJ SET, Pendulum DJ SET, Wilkinson DJ…

- Organizatorii UNTOLD au anunțat primele nume de artiști care vor urca pe scenele festivalului din aceasta vara. Astfel, artiști precum Armin Van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike și Steve Aoki se întorc la UNTOLD, iar acestora li se alatura artiști care vin în…

- Pentru ca interesul din partea fanilor este unul extrem de mare, organizatorii festivalului au decis ca luni,12 februarie, de la ora 12.00 va fi disponibila o noua tranșa de abonamente la același preț, de 399 de lei plus taxe. Doar cei care s-au înregistrat pe neversea.com pot sa achiziționeze…

- Organizatorii NEVERSEA au scos la vânzare, miercuri, 7 februarie, primele 5.000 de abonamente pentru cea de-a doua ediție a festivalului de la malul marii.Toate cele 5.000 de bilete s-au epuizat înca din prima zi.Pentru ca interesul din partea fanilor este unul extrem…

- Primele 5000 de abonamente pentru festivalul NEVERSEA scoase la vanzare miercuri, 7 februarie s au epuizat, potrivit reprezentantilor festivalului.Pentru ca interesul din partea fanilor este unul extrem de mare, organizatorii festivalului au decis ca luni, 12 februarie, de la ora 12.00 va fi disponibila…

- Festivalul Neversea continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc loc in perioada 5 – 8 iulie, in Constanta. Impreuna cu artisti de renume…

- NEVERSEA 2018. "Dupa ediția din 2017 am primit feedback incredibil din partea fanilor și nu numai. Așa ne-am dat seama și am ințeles ca cel mai mare festival de pe plaja din Romania a fost un real succes și ca merita o zi in plus și artiști mai mulți decat in 2017. Incepand din acest an cei care…

- Nici o zi nu a trecut de cand organizatorii NEVERSEA au anuntat perioada festivalului ca au si inceput ofertele de cazare.Participantii la cea de a doua editie a festivalului de la malul Marii Negre ar face bine sa si rezerve din timp cazarea sau sa si inchirieze un apartament pentru cele patru zile…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Evenimentul se va desfașura pe una dintre plajele din municipiul Constanța, organizatorii avand…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Evenimentul se va desfașura pe una din plajele din municipiul Constanța, organizatorii avand in acest moment autorizații pentru oricare din aceste plaje. Organizatorii…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie.

- Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși fani care, începând din acest an, vor vedea de pe plaja NEVERSEA patru rasarituri de soare de neuitat. Împreuna cu artiști de renume internațional,…

- A doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja NEVERSEA…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din România, NEVERSEA va avea loc în perioada 5-8 iulie 2018, în Constanța. Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși…

- A doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja NEVERSEA…

- La final de 2007, cinci adolescente din Constanta se lansau in muzica romaneasca cu ceva cu totul nou. "Blaxy Girls" surprindeau tinerii cu "If You Feel My Love", o piesa produsa de Costi Ionita ce suna uimitor de occidental si a reusit sa surprinda radiourile romanesti, multi intrebandu-se daca nu…

- Primele exercitii pe mare ale Fortelor Navale Romane, in cooperare cu partenerii din Alianta, se desfasoara in perioada 11-13 ianuarie. Fregata 'Regele Ferdinand', cu un elicopter Puma Naval la bord, se afla, in prezent, in largul Marii Negre, alaturi de distrugatorul american USS Carney si un submarin…

- Kaufland aniverseaza 50 de ani de la deschiderea primului sau magazin din Europa printr-o ampla campanie de reduceri, oferte speciale si premii inedite. Premiul cel mare poate aduce unui client Kaufland o excursie pe an timp de 7 ani, pe 7 continente. Premiile secundare constau intr-o excursie pe an…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1…

- Dana Chera (fosta Grecu) a facut marturisiri surprinzatoare la mai bine de o saptamana dupa ce a anuntat ca si-a schimbat numele, fara sa spuna ca la scurt timp dupa ce a divortat, ea s-a recasatorit. In cadrul interviului, prezentatoarea TV a dat explicatii in legatura cu unele momente prin care a…

- Reprezentantele Romaniei se intorc fara niciun punct din deplasarile efectuate la sfarsitul acestei saptamani pentru jocurile din Cupa EHF. SCM Craiova a fost invinsa de Brest Bretagne (Franta) cu 25-22, in timp ce HC Zalau a cedat la Larvik (Norvegia) cu 28-23. Ambele partide s-au desfasurat in…

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…

- Stresul cotidianului, goana dupa vant, graba pentru a ajunge cu cateva secunde mai devreme atarna tot mai greu vizavi de siguranta rutiera. Multi cititori s-au plans de faptul ca, spre deosebire de alte orase din tara, ca pieton, la Resita, a ajuns sa-ti fie frica sa pui piciorul pe trecerea…

- Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Teleorman, accidentul s-a produs pe un drum din localitatea…

- Primele ore de emisie ale Televiziunii Publice au fost ale Revelionului din 1957. De atunci, TVR a facut mereu parte din istoria imediata a romanilor - a difuzat stiri, documentare si filme din toata lumea, cele mai importante evenimente sportive de pe glob si este singura televiziune

- Anul 2017, care sta sa se incheie, a stat sub semnul inventarii de noi taxe de catre Guvern, care a renunțat ulterior la unele dintre aceste, dar a menținut altele care au dat peste cap viața tuturor romanilor, potrivit unei analize Libertatea. Anul a inceput sub semnul eliminarii a 102 taxe, dar și…

- Pentru primele doua luni ale anului viitor, la noi in tara, meteorologii prognozeaza temperaturi si precipitatii apropiate normalului perioadei, iar pentru martie, temperaturi pozitive si ploi, informeaza RADOR.

- ANNIHILATOR – A tour for the Demented soseste si la Bucuresti pe 20 noiembrie la Arenele Romane (cort incalzit). Primele 200 de bilete au preț special și pot fi gasite pe iabilet.ro. Se anunța un show cu casa inchisa așa ca luați-va bilete din timp! Annihilator este probabil cea mai cunoscuta formatie…

- Incepand de astazi, in colaborare cu STS si operatorii de telefonie mobila, lucratorii IGSU vor incepe primele testari ale sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ldquo;RO ALERT". Practic, in zonele unde se vor realiza aceste verificari, pe terminalele conectate la retelele operatorilor…

- Dupa ce a cutreierat țara-n lung și-n lat, Cove a gasit baieți numai buni de insuratoare, pentru emisiunea ”Ma insoara mama!”. Impinși de la spate de mame, aceștia se pregatesc sa-și cunoasca pretendentele. Primele viitoare soacre și-au prezentat deja baieții și le-au scos in evidența calitațile care-i…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, a informat, ieri, institutia, citata de Agerpres. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), traficul feroviar este oprit pe magistrala 400, la intrarea in statia Ticau, judetul Maramures, dupa ce trenul Regio 4047 Jibou - Baia Mare a lovit o masina, la o trecere la nivel cu calea ferata. In urma accidentului,…

- Matusa Magdalenei Serban, femeia in varsta de 36 de ani din Craiova arestata joi, 14 decembrie, pentru omor si tentativa de omor dupa ce a impins doua tinere in fata metroului, a povestit ca aceasta se certa tot timpul cu parintii. In urma cu patru luni a vizitat-o, insa de atunci a disparut si nimeni…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, in termeni nominali, a crescut atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata cu 13,2%, respectiv cu 12,9%, in primele zece luni din 2017 comparativ cu perioada similara de anul trecut, potrivit INS.

- Alina Ciucu, tanara ucisa de o femeie de 36 de ani la metrou, era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj, dar se mutase de cativa ani la Bucuresti, unde locuia cu prietenul ei. Femeia de 25 de ani a fost impinsa pe sinele de metrou de Magdalena Serban. Criminala de la metrou a fost arestata, azi dimineata,…