Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat prima zapada a anului in Romania, la altitudini inalte. Un val de aer polar pune stapanire pe Europa. De saptamana viitoare, temperaturile scad brusc in Romania, iar vremea se strica inclusiv in Bucuresti. Ciclonul polar Ali se indreapta spre noi, urmand sa ajunga in tara noastra…

- Prognoza meteo. Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Meteorologii susțin ca incepand de duminica, temperatura va scadea in toata țara. Luni, in nord-vest și centru se vor inregistra maxime ...

- Avertizare meteo pentru țara noastra! Meteorologii au anunțat ca un ciclon va lovi Romania in acest weekend și vremea se va schimba radical! Autoritațile au pregatit deja utilajele de deszapezire! Ce anunța specialiștii?

- Meteorologii au anuntat prima zapada a anului in Romania, la altitudini inalte. Un val de aer polar pune stapanire pe Europa. De saptamana viitoare, temperaturile scad brusc in Romania, iar vremea se strica inclusiv in Bucuresti. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/primele-ninsori-in-romania-se-trece-de-la-vara-direct-la-iarna-un-ciclon-polar-va-afecta-tara-noastra_439842.html#ixzz5Rp7ydbVG

- Meteorologii au anunțat deja prima zapada a iernii 2018-2019, in condițiile in care toamna nici macar nu s-a instalat bine. Un ciclon de aer arctic va pune stapanire peste Romania și va aduce frig, ploi, dar și ninsori.

- Si se va traduce in totalitate jurnalul reginei Regina Maria s-a apucat sa scrie jurnalul in 1916, cand a izbucnit Primul Razboi Mondial. A notat in paginile acestuia pana la moarte. Primele 3 volume ale jurnalului Reginei Maria s-au publicat pana acum in mai multe editii. Toate s-au bucurat de succes.…

- Deficitul bugetar a ajuns 1,61% in iunie, in Romania, potrivit conform datelor publicate de CEEMarketWatch, care citeaza date guvernamentale. Luna trecuta, Ministerul de Finanțe anunța un deficit bugetar de 0,88%. Datele furnizate de CEEMarketWatch arara ca deficitul bugetar a ajuns la 1,61% in luna…

- Prim ministrul Viorica Dancila a vorbit luni seara despre reusitele si despre nerealizarile primelor sase luni de mandat, aratand ca unul dintre obiectivele pe care nu le a indeplinit a fost acela de a aduce consens in societatea romaneasca, conform Agerpres.ro. Un obiectiv pe care nu l am indeplinit…